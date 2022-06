Budget der Rennställe : Was kostet der Titel in der Formel 1?

Knapp elf Jahre ist es her, dass Red Bull Racing zum letzten Mal mit beiden Fahrern die Weltmeisterschaft in der Formel 1 angeführt hat. Damals hießen die Piloten Sebastian Vettel und Mark Webber, vor dem Großen Preis von Kanada an diesem Sonntag (20.00 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) ist es wieder so weit, diesmal sind es Max Verstappen und Sergio Pérez. Nach einem Fehlstart in die Saison hat der britisch-österreichische Rennstall nach nur acht Rennen Ferrari wieder von der Spitze verdrängt. Kein Grund also, um schlechte Laune zu bekommen.

Doch genau diesen Eindruck einer schwelenden Unzufriedenheit hinterlassen die Truppe aus Milton Keynes und ihr Paradefahrer zunehmend. Max Verstappen mäkelt oft und öffentlich, immer wieder scheint die Angst durch, dass ihm womöglich das eigene Team eine Titelverteidigung vermasseln könnte.