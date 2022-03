Reaktion auf Ukraine-Krieg : Formel 1 fährt nicht mehr in Russland

Seit 2014 fuhr die Formel 1 in Sotschi, vom kommenden Jahr an sollten die Rennen eigentlich in St. Petersburg stattfinden – dem Geburtsort von Wladimir Putin. Nun kündigt die Formel 1 den Vertrag.

Der frühere Weltmeister Sebastian Vettel und andere Piloten werden nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine auch in den nächsten Jahren nicht in Russland fahren. Die Formel 1 hat wegen des Krieges den Vertrag mit dem Veranstalter des Grand Prix von Russland gekündigt. Das gab die Königsklasse des Motorsports am Donnerstag bekannt. In der Vorwoche war zunächst nur das für September geplante Rennen in Sotschi abgesagt worden.

„Die Formel 1 kann bestätigen, dass sie ihren Vertrag mit dem russischen Grand-Prix-Veranstalter gekündigt hat, was bedeutet, dass Russland in Zukunft kein Rennen mehr ausrichten wird“, hieß es in einer Mitteilung. Die Formel 1 fuhr seit 2014 in Sotschi auf dem Gelände des Olympiaparks am Schwarzen Meer. Ab dem nächsten Jahr sollte das Rennen eigentlich in St. Petersburg stattfinden – dem Geburtsort von Wladimir Putin.

Vettel hatte bereits vor der offiziellen Absage des Sotschi-Rennens betont, dass er ein Rennen in Russland boykottieren würde. „Menschen werden aus dummen Gründen getötet“, sagte der Aston-Martin-Pilot, Russland habe eine „sehr seltsame und verrückte Führung“. Deshalb wolle er nicht in Russland fahren: „Ich sollte nicht gehen, ich werde nicht gehen.“ In der nächsten Woche stehen in der Formel 1 die abschließenden Testfahrten in Bahrein auf dem Programm, ehe dort in der Wüste auch die Saison startet (20. März).