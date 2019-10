Strafe für Renault : Wie Spione die Formel 1 überwachen

Es gibt Menschen, die behaupten, dass die spannendsten Duelle dieser nun endgültig auf die Zielgerade einbiegenden Formel-1-Saison nicht an der Spitze stattfinden. Dort, wo Mercedes längst die sechste Konstrukteursweltmeisterschaft in Serie eingefahren hat und auch der Fahrertitel alsbald ans Personal des Serienchampions vergeben wird, entweder an Lewis Hamilton oder an Valtteri Bottas. Sondern dort, wo die Aussicht der Fahrer auf einen Platz auf dem Siegerpodest nahe Null liegt. 17 Rennen wurden bislang ausgetragen, 17 Siegerehrungen fanden anschließend statt, 51 Mal hielten die ersten Drei eines Rennens mehr oder weniger glücklich mehr oder weniger ästhetische Trophäen in den Händen.

Und einmal, im Juli in Hockenheim, war tatsächlich ein Fahrer beteiligt, der nicht für Mercedes, Ferrari oder Red Bull ins Cockpit steigt: der Russe Daniil Kwjat, der für Toro Rosso unterwegs ist. Das Team wird zwar auch von Red Bull finanziert, aber immerhin. Dagegen fährt Renault, neben Mercedes und Ferrari der dritte Autohersteller im Feld, den eigenen Ansprüchen hinterher. Wenn nicht auf Augenhöhe, dann wenigstens im Windschatten der großen Drei wollten das Team unterwegs sein. Stattdessen: harte Duelle im Mittelfeld, deutlich hinter dem eigenen Kundenteam McLaren zurück, nur Platz fünf in der Teamwertung. Und sicher ist der längst nicht.