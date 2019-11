Start der Formula E : Glühen im Oberstübchen

In der Formel E spricht man Englisch. Aber mit Deutsch kommt man auch ganz ordentlich über die Runden. Besser als früher. Zum Beispiel an diesem Freitag in einem Vorort von Riad. In Diriyya, angeblich die Wiege des modernen Saudi-Arabiens, beginnt mit dem ersten Rennen (13 Uhr MEZ/Eurosport) die sechste Saison der elektrischen Version der Formel-Sause. Erstmals dabei ist die komplette deutsche Automobilindustrie. Vorreiter Audi folgte im vergangenen Jahr BMW. Jetzt stehen auch Mercedes und Porsche mit Werksteams auf der Piste. Abgesehen vom Daimler-Konzern verpflichteten alle Rennställe deutsche Fahrer. Für Audi sitzt Daniel Abt im Cockpit. Er hat alle 56 Rennen der Formel-E-Geschichte bestritten. BMW setzt auf den jungen Maximilian Günther, André Lotterer kehrte zu Porsche zurück. Vierter Deutscher ist Pascal Wehrlein in Diensten des indischen Wettbewerbers Mahindra.

Allen ist der Siegeswunsch gemein. Und der Druck ihrer Arbeitgeber, jeweils vor den anderen ins Ziel zu kommen. Aber der Respekt vor der Aufgabe ist trotz der vergleichsweise geringen Höchstgeschwindigkeit (240 Kilometer pro Stunde) bei Fahrern wie Teams ausgeprägt. „Es ist keine Meisterschaft, in die man einsteigt und allen davonfährt“, sagt Ian James, Teamchef von Mercedes. Ähnlich vorsichtig formuliert der Stuttgarter Stadtrivale Porsche vor der Premiere: „Es ist eine große Herausforderung“, erklärt Porsche-Teammanager Amiel Lindesay, „es ist ein ganz anderer Formelsport, als wir es gewohnt sind.“ Dabei sind weder Mercedes noch Porsche mit Blick auf die Technik reine Novizen. In der Formel 1 dominieren die Silberpfeile seit 2014, seit ein Hybridantrieb die Boliden mit inzwischen rund 1000 PS beschleunigt. Auch deshalb wurde der Antriebsstrang für die Formel E in der Mercedes-Motorenfabrik in England namens High Performance Powertrains entwickelt, neben den Formel-1-Triebwerken. „Die Power-Unit, die wir in der Formel E einsetzen, kann man als eine größere MGU-K aus der Formel 1 ansehen“, sagt James. Hinter dem Kürzel MGU-K steckt ein Energierückgewinnungssystem (Motor-Generator-Unit-Kinetc). Es wandelt beim Bremsen die Bewegungsenergie in Strom um, der in einer Batterie gespeichert und dann zur Beschleunigung eingesetzt werden kann.