Stadtkurse liegen Sergio Pérez. Er gewinnt das Formel-1-Rennen in Aserbaidschan vor Teamkollege Max Verstappen, dem ein Unfall in die Quere kommt. Auch bei Ferrari ist die Laune in Baku nicht gut.

Das hat vor ihm noch keiner geschafft: Sergio Pérez triumphiert in Aserbaidschan und ist der erste Fahrer, dem es gelingt, das Formel-1-Rennen auf dem Baku City Circuit zweimal zu gewinnen. Der Red-Bull-Pilot, schon 2021 hatte er hier gesiegt, wurde am Sonntag nach 51 Runden als Erster abgewinkt. „Vamos!“, jubelte der Mexikaner nach der Zieldurchfahrt am Funk.

Seinem Teamkollegen Max Verstappen blieb nur der zweite Platz bei der Hatz durch die engen Gassen der Zwei-Millionen-Menschen-Metropole am Kaspischen Meer. Charles Leclerc (Ferrari) wurde Dritter, erstmals schaffte es ein Scuderia-Pilot in dieser Saison aufs Siegertreppchen. Nico Hülkenberg aus Emmerich fuhr im Haas auf Platz 17 und blieb ohne Punkte. Fernando Alonso (Aston Martin) wurde Vierter.

Pérez profitierte bei seinem zweiten Triumph in diesem Jahr, er hatte zuvor schon in Saudi-Arabien gesiegt, von einer Safety-Car-Phase, die Verstappen ins Hintertreffen brachte. „Da hattest du ein bisschen Pech“, sagte Pérez vor der Siegerehrung in Richtung seines Stallgefährten. „Das passiert, es ist wie es ist“, antwortete der Niederländer. Ferrari-Pilot Leclerc wirkte indes konsterniert ob der Überlegenheit von Red Bull: „Sie fahren im Rennen in einer anderen Liga, es war unmöglich, mitzuhalten“, sagte der Monegasse.

Die Qualifikation für den Grand Prix war zum Rennstart beinahe 48 Stunden her, sie hatte erstmals am Freitag stattgefunden, während der Samstag gänzlich im Zeichen des Sprints stand, den die Besitzer der Formel 1 aufzuwerten bemüht sind. So verlief das Wochenende von Aserbaidschan nach einem gänzlich neuen Format. Charles Leclerc hatte die 19. Pole Position seiner Karriere errungen, erstmals in diesem Jahr stand kein Red Bull ganz vorne, Weltmeister Verstappen startete vom zweiten Platz, Kollege Pérez dahinter.

Ferrari kann Red Bull inzwischen auf eine schnelle Runde herausfordern, Leclerc hatte auch die erstmals ausgetragene Zeitenjagd für den Sprint gewonnen. Doch über die Distanz, auch das hatte das Kurzrennen gezeigt, ist Red Bull den Roten noch über. Auch weil der SF-23 die Reifen schneller aufzehrt als der RB 19, noch dazu auf dem Baku City Circuit, der die Hinterreifen stark beansprucht. „Wir wissen nicht, wie nah wir dran sind an Red Bull“, sagte Leclerc nach dem Rennen. „Sie fahren vermutlich noch nicht mal am Limit.“

Um 15.04 Uhr Ortszeit erlosch die Startampel und die Wettfahrt über 306 Kilometer begann. Leclerc führte das Feld auf die 138 Meter bis zur ersten Kurve, Verstappen begann sogleich damit, den Monegassen durch die Innenstadt von Baku zu hetzen. Die Spitze setzte auf weiche Reifen, nur Nyck de Vries (Alpha Tauri), Esteban Ocon (Alpine) und Nico Hülkenberg entschieden sich für die harten Walzen. Der Rheinländer Hülkenberg jagte dem Feld aus der Boxengasse hinterher, er hatte das Setup seines Haas-Dienstwagens noch einmal ändern lassen.

In der dritten Runde durfte Verstappen erstmals den Heckflügel einklappen, nahm auf der mehr als zweitausend Meter langen Vollgaspassage, der längsten des Jahres, Schwung und zog am Ende desselben Umlaufs mühelos vorbei an Leclerc, der sich der Kräfteverhältnisse bewusst war und sich nicht wehrte. Nun war da noch der zweite Red Bull mit Sergio Pérez am Steuer. Der Sieger des Sprints vollzog zum Ende der fünften Runde haargenau das gleiche Manöver wie Verstappen und ließ den Ferrari links liegen – oder besser gesagt rechts.

Die Red-Bull-Mannschaft hatte ihre Angelegenheiten also schnell geregelt, so schien es. Seinen Teamkollegen auf Platz zwei brauchte Verstappen unter normalen Umständen nicht zu fürchten und auch Pérez gelang es, schnell die Lücke zu Leclerc aufzureißen, damit dieser nicht den Heckflügel einklappen konnte.