Er hatte gleich zweimal großes Glück, doch dafür muss er sich nicht schämen, das hatte er sich erarbeitet. Und siehe da, nach einem triumphalen Wochenende in Aserbaidschan erscheint Sergio Pérez plötzlich als ernsthafter – und einziger – Herausforderer seines Teamkollegen Max Verstappen, der seinen dritten Titel vielleicht doch nicht so konkurrenzlos wird einstreichen können, wie er sich das vorgestellt hat. Oder war es doch bloß Glück, und Pérez ist nicht mehr als ein Scheinriese des Moments?

Sönke Sievers Stellvertretender Ressortleiter für Sport Online. Folgen Ich folge

Der Mexikaner gewann in den Gassen von Baku den Sprint am Samstag und das Hauptrennen am Sonntag, sammelte 33 Punkte und hat nur sechs Rückstand auf Verstappen, der die WM anführt, die schon am kommenden Sonntag (21.30 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) in den USA weitergeht, beim Großen Preis von Miami. „Das war ein perfektes Wochenende für Checo, als er in Führung war, hat er das Rennen kon­trolliert“, lobte Christian Horner seinen Fahrer. „Er hat seine Chance genutzt.“ Auch der Red-Bull-Teamchef vergaß nicht, zu erwähnen, dass Pérez im Hauptrennen „etwas Glück gehabt“ hatte.