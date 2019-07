© EPA

Immerhin kein so massiver Rückstand wie in Barcelona oder Le Castellet: Für Ferrari hielt der Freitag erträgliche Ergebnisse bereit, zwei Zehntelsekunden hinter Mercedes. Charles Leclerc war schneller unterwegs als Sebastian Vettel (Bild), am Nachmittag war der Deutsche als Vierter zweieinhalb Zehntelsekunden langsamer als der Monegasse auf Platz drei. Man habe in Österreich ein klareres Bild bekommen, hatte Vettel am Donnerstag gesagt, aber das Puzzle, vor das der SF90H die Scuderia stellt, sei noch nicht vollständig gelöst. „Die Pace war da“, hatte Vettel gesagt. „Teilweise im Qualifying, teilweise im Rennen.“ Das Problem: das ist allenfalls teilweise gut genug.