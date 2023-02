Aktualisiert am

Formel 1 in Bahrain : Das heißeste Gerücht verpufft in der Wüste

Noch liegt einiges im Dunkeln: Wer ist in dieser Formel-1-Saison am schnellsten? Bild: Reuters

Ganz bei der Sache war Max Verstappen nicht: Während einer der vielen Pressekonferenzen im Fahrerlager von Bahrain vertiefte sich der Weltmeister in ein Parallelgespräch mit Alpine-Pilot Pierre Gasly. Beide diskutierten derart angeregt, dass der Moderator sie ermahnte. Was gab’s da zu schwatzen? „Mein WLAN funktioniert nicht“, antwortete Verstappen, lachte und ergänzte: „Jedenfalls nicht so, wie ich das will.“

Sönke Sievers Stellvertretender Ressortleiter für Sport Online. Folgen Ich folge

Außer einer verlässlichen Internetverbindung scheint es dem Niederländer an nichts zu mangeln im Mittleren Osten, wo die Formel 1 nach drei Tagen des Probierens und Studierens am kommenden Sonntag (16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) in die Saison startet. „Ich genieße es, das Auto zu fahren, es ist anders, aber besser als im Vorjahr“, schwärmt Verstappen von seinem neuen Dienstwagen. Tatsächlich macht der Red Bull RB19 von allen Boliden den stärksten Eindruck. Selbst tief abgestimmt konnte ihm die teils bucklige und sandige Piste des Bahrain International Circuit nichts anhaben. Der schwierige Spagat zwischen wenig Luftwiderstand und genügend Abtrieb wirkt abermals bestens geglückt.