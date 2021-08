Vettel-Ärger nach Crash : „Was habe ich gesagt, verdammt nochmal?“

Sebastian Vettel gefällt sich nicht als Prophet. Am Samstagnachmittag dauerte es etwa 20 Sekunden, bis sich seine Warnung erfüllte: „Es ist zu viel Wasser, wir sollten unterbrechen“, riet er dringend via Funk. Gerade hatte der dritte Durchgang des Qualifyings für den Großen Preis von Belgien an diesem Sonntag (15.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) begonnen. Es regnete wieder auf die Rennstrecke von Spa-Francorchamps.

Auch Lando Norris sah, was auf ihn zukam, warnte vor „Aquaplanung“ – und schoss 42 Sekunden später auf dem Weg von der berühmt-berüchtigten Eau-Rouge-Senke hinauf zur Raidillon-Kurve von der Piste. Sein McLaren prallte in die Streckenbegrenzung, trudelte als Wrack auf die Piste zurück. Vettel näherte sich, gewarnt, langsam in seinem Aston Martin: „Was habe ich gesagt, was habe ich gesagt, verdammt nochmal“, brüllte der viermalige Formel-1-Weltmeister ins Bordmikrophone, „total unnötig. Ist er ok?“

Vettel hielt auf Höhe des Trümmerfeldes vor den Resten des McLaren, fuhr erst weiter, als er von Norris Wohlergehen überzeugt war. Der Engländer kletterte schließlich ohne Hilfe aus dem halbwegs zerschmetterten Dienstwagen. Er hielt sich den linken Arm. „Er hat sich den Ellbogen angestoßen“, sagte der deutsche Teamchef von McLaren, Andreas Seidl, „er ist zur Kontrolle ins Krankenhaus, aber wir gehen davon aus, dass er ok ist.“ Nach der Untersuchung bekam er die Freigabe für das Rennen am Sonntag. Vermutlich schmerzt Norris auch das Ende seiner Tour: Er hatte die letzte Runde des Startplatzrennens als Schnellster begonnen.

Die schaurigen Szenen mit diesmal glimpflichem Ende bilden die nächste typische Episode in der Formel-1-Geschichte dieser Rennstrecke im Hohen Venn. Wind- und Wetterwechsel sind selbst Ende August mitunter schwer vorhersehbar. Am Samstag wich der Nebel ein paar sonnigen Momenten, ehe Regen alles einweichte, der Wind zwischendurch die Wolkendecke aufriss, bevor er sie wieder zusammenschob und sich die nächste Ladung über der Rennstrecke ergoss. Die Fahrer fühlen als Erste auf einer überfluteten Piste, was zu tun ist. Aber Rennleiter Michael Masi zögerte, wie zuletzt in Baku, als der Australier nach einem Crash von Max Verstappen das Rennen zu spät abbrach. Diesmal auch? „Nein“, sagte der McLaren-Mann Seidl dem TV-Sender Sky, „es waren schwierige Bedingungen. Lando hat leider das Auto verloren.“

Während die Diskussion über die Eigenverantwortung von Piloten, ihre Abhängigkeit und Freiheit sowie die Fürsorgepflicht der Rennleitung Fahrt aufnahm, setzte die Formel 1 die letzten gut acht Minuten des Qualifyings nach einer vierzig Minuten Aufräumarbeiten und Kontrolltouren fort – in einer Regenpause. Auf feuchter Piste kam sie wieder in Schwung und bot ein packendes Finale: Im letzten Moment raste Max Verstappen auf die Pole-Position im Red Bull, während sein Rivale Lewis Hamilton (Mercedes) Dritter wurde. Schon jubelte die orange Fan-Gemeinde des Holländers, während sich die Experten noch die Augen rieben: Wer war Zweiter geworden, um nur 0,3 Sekunden langsamer als der WM-Kandidat Verstappen?

George Russell, der Mann im Williams, dem meist zweitlangsamsten Boliden im Feld: „Ich kann es nicht fassen, wir haben das Beste aus dem Wetter gemacht“, sagte der Engländer im schnellsten Mercedes des Tages, wenn man so will. Der Williams wird von einem Mercedes-Motor angetrieben. Auch Vettel gehörte als Fünfter zu den Gewinnern, während Ferrari im Regen stand: Startplatz elf nur für Charles Leclerc, Rang 13 belegte sein Teamkollege Carlos Sainz. Ein weiterer Beweis, dass bei unkalkulierbaren Bedingungen der Mensch in der Maschine wahlweise machtlos ist oder aber seine Stärke zeigen kann. Mick Schumacher wurde 18. unter zwanzig Piloten.

Warum in Spa mancher Fahrer überraschte? Manchmal kommt es auf die Wahl der Reifen zum richtigen Zeitpunkt an oder auf den Einsatz des geeigneten Heckflügels: Ein großer oder lieber ein kleiner? Das war eine Kernfrage vor dem Qualifying. Die Laune der Natur quälte die Optimierungskünstler in den Denkzentralen der Teams. Herrgott! Wie sollen sich Ingenieure und Fahrer, Fans der akkuraten Berechnung, bei dieser Unbeständigkeit denn festlegen? Noch dazu in Spa, auf der belgischen Hochgeschwindigkeitsstrecke, die im ersten und dritten Sektor der sieben Kilometer langen Piste flache Flügel verlangt, damit die Boliden nicht im Wind „stehen bleiben“ und es schnell vorangeht.