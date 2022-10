Aktualisiert am

Großer Preis der USA : Sainz auf Pole an schweren Red-Bull-Tag nach Mateschitz-Tod

Weltmeister Max Verstappen, der niederländische Red-Bull-Pilot, kam am Samstag beim Großen Preis der USA in Austin auf den dritten Platz. Bild: AFP

Weltmeister Max Verstappen hat die erneute Pole Position beim Großen Preis der USA verpasst. Der niederländische Red-Bull-Pilot kam am Samstag in Austin auf den dritten Platz, wird aber von Position zwei starten. Verstappen und das Team waren trotz der kurz vorher erhaltenen Nachricht vom Tod des Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz (78) angetreten. „Das ist wirklich ein schwerer Tag für uns“, sagte Verstappen, der vor einem Jahr die Pole geholt hatte, in Austin.

Schneller als Verstappen waren die Ferrari-Fahrer Carlos Sainz und Charles Leclerc. Der Monegasse wird allerdings wegen einer Strafe von zehn Startplätzen nach dem Wechsel von Motorenteilen zurückversetzt. Auf Platz vier fuhr Sergio Perez im zweiten Red Bull, er wird aber um fünf Plätze nach hinten rücken. Sebastian Vettel belegte im Aston Martin den zwölften Rang, Mick Schumacher kam im Haas nicht über den vorletzten Platz hinaus.