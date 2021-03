Formel 1 : Neues Vertrauen bei Vettel

Sebastian Vettel lächelt. Das ist ein gutes Zeichen in Zeiten der Kaffeesatzleserei. Am Mienenspiel des viermaligen Formel-1-Weltmeisters ließ sich in der Vergangenheit immer wieder ablesen, wie es um seinen Rennwagen steht. Mehr gibt er nicht zum neuen Aston Martin preis. Wie alle seine Kollegen.

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. F.A.Z.

Am Vorabend des Saisonstarts macht sich ein beredtes Schweigen breit während der Pressekonferenzen zum Großen Preis von Bahrein an diesem Sonntag (17 Uhr MESZ/im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky Sport F1). Die große Runde – von Chefpilot Hamilton (Mercedes) über den Favoriten für den ersten Wettlauf Max Verstappen (Red Bull) bis zu Vettel ist sich auch nach dem Training am Freitag einig: „Wir werden erst am Samstag im Qualifying erfahren, wo wir wirklich stehen.“ Nur ein Satz des Hessen lässt aufhorchen: „Ich habe mich von Beginn an ziemlich wohl gefühlt in diesem Auto.“