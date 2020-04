Rennfahrer Moss ist tot : Der Siegeszug des ewigen Zweiten

Michael Schumacher wurde für seine Siege verehrt, Stirling Moss für seine Niederlagen. Dabei war er nie wirklich ein Verlierer. Moss hat 16 Grand Prix der Formel 1 gewonnen, die „Mille Miglia“, die „Targa Florio“, die „12 Stunden von Sebring“ und die „1000 Kilometer am Nürburgring“. Er war ein begnadetes Fahrtalent. Er füllte das Vakuum zwischen Juan-Manuel Fangios Rücktritt und dem Beginn von Jim Clarks Siegeszug als bester Rennfahrer seiner Zeit. Aber er wurde nie Weltmeister. Und trotzdem hat es der Engländer in jede Hall of Fame geschafft. Der ewige Zweite ist am Ostersonntag nach langer Krankheit in seinem Haus in London im Alter von 90 Jahren friedlich eingeschlafen.

Wenn der Tod eines englischen Rennfahrers aus den fünfziger Jahren in der Tagesschau und den „Heute“-Nachrichten Erwähnung findet, dann muss etwas dran gewesen sein an dem Mythos, der Moss umgab. Er ist mit dem französischen Radsportler Raymond Poulidor vergleichbar, der nie die Tour de France gewann, obwohl der Gesamtsieg ein paar Mal zum Greifen nah schien. Die Formel-1-Statistik von Stirling Moss liest sich ähnlich. Vier Mal Zweiter, drei Mal Dritter zwischen 1955 und 1961. Viele Etappensiege, aber kein Titel. Immer wieder kam etwas dazwischen, meistens ohne sein Zutun.