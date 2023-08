Aktualisiert am

Angekommen in der Formel 1: Oscar Piastri überzeugt im McLaren. Bild: Picture-Alliance

Nach kurzer Eingewöhnung in der Formel 1 zeigt der junge Australier bei McLaren, was in ihm steckt: ein hohes Grundtempo, Rennintelligenz, Ungeduld und etwas, das die Besten auszeichnet.