Weltmeister Max Verstappen hat mit dem sechsten Formel-1-Sieg in Serie seine Führung in der WM-Wertung weiter ausgebaut. Der 25 Jahre alte Niederländer gewann am Sonntag in seinem Red Bull auf dem Silverstone Circuit den Großen Preis von Großbritannien. Er verwies Lando Norris im McLaren auf den zweiten Platz, Dritter wurde dessen britischer Landsmann Lewis Hamilton im Mercedes.

Britische Pressestimmen

The Sun: „Lewis Hamilton und Lando Norris gaben ihr Bestes, um den 160.000 Fans, die sich in Silverstone drängten, eine gute Show zu bieten. Die beiden lieferten sich einen Schlagabtausch um den Titel des besten Zweitplatzierten, während Max Verstappen sich erneut als zu stark erwies.“

Guardian: „Brad Pitt stoppt den normalen Formel-1-Ablauf ein bisschen, aber am Ende steht die Gewissheit: Der zukünftige Liebling der Engländer heißt Lando Norris. Im McLaren zeigt er sein Superstar-Potenzial und wird dabei aufmerksam von Hollywood beobachtet. Max tat, was er immer tut: Er kam, fuhr und siegte. Wieder mal.“

Telegraph: „Lando Norris hält den großen Lewis Hamilton in Schach, und Silverstone ist Augenzeuge der Wachablösung. Der Sieger wirkte danach fast ein bisschen gelangweilt, kein Wunder, schließlich gewann Max Verstappen im zehnten Rennen des Jahres zum achten Mal. Aber Hamilton feierte Norris, und Norris feierte Hamilton: der britische Motorsport darf sich über so viel Potenzial freuen.“

Daily Mail: „Hunderttausende skandieren auf den Tribünen die Namen Lando Norris und Oscar Piastri. Norris will seine eigene Geschichte schreiben, und Silverstone hat gezeigt, dass er ab jetzt größer denken darf. Piastri ist die neue Hot Gun der Formel 1, die auch in England ihren bekannten Sieger Max Verstappen sieht.“

Niederländische Pressestimmen

De Volkskrant: „Wird Max Verstappens Dominanz die Formel-1-Zuschauer vertreiben? Seine Vorherrschaft in der Formel 1 weckt Erinnerungen an zwei frühere Alleinherrscher: Michael Schumacher und Lewis Hamilton. Ihre alles beherrschende Vorherrschaft hat der Popularität des Sports nicht gut getan. Verstappens Überlegenheit ist fast peinlich.“

Spanische Pressestimmen

Marca: „Max Verstappen hat den Großen Preis von Großbritannien mit dem bislang geringsten Vorsprung der Saison gewonnen. Nur 3,9 Sekunden lag er vor dem erstaunlichen Lando Norris.“

Mundo Deportivo: „Sechs Siege hintereinander, acht Siege in den bisherigen zehn Rennen. Niemand kommt gegen Max Verstappen an.“

As: „Norris und Hamilton lieferten die Show, der Sieg war für den ewigen Gewinner.“

Italienische Pressestimmen

Gazzetta dello Sport: „Die Rekorde von Verstappen und jene von Red Bull steigen von Rennen zu Rennen weiter an. Damit entsteht eine wunderbare Langeweile in dieser Formel-1-Saison. Ferrari bleibt zu langsam, die Strategie mit zwei Boxenstopps ist ein Eigentor, und der neunte Platz von Leclerc schmerzt.“

Corriere dello Sport: „Lando Norris bestätigt sich selbst als Phänomen und als bester Pilot dieses Rennens. Dabei hatten viele prophezeit, dass sein McLaren nicht in der Lage sei, Verstappens Tempo zu halten. Norris hält fünf Runden an der Spitze stand, eine großartige Leistung in einer Saison, in der Red Bull allein das Sagen hat.“

Tuttosport: „Verstappen, der Alleinherrscher der Formel 1, ist ein hungriger Weltmeister, der auch in Silverstone gewinnt. Der fliegende Holländer hat einfach keine Konkurrenten.“

La Repubblica: „Team des Tages ist McLaren: Der englische Rennstall setzt den Alleinherrscher dieser Weltmeisterschaft unter Druck und trägt zur Belebung eines eigentlich langweiligen Rennens bei. Ferrari erlebt dagegen einen weiteren Tag zum Vergessen.“

Corriere della Sera: „Verstappen erobert den Oscar in Großbritannien. Aber allein Brad Pitt ist wirklich in der Lage, Verstappens Stern in den Schatten zu stellen, als er sich im Fahrer-Outfit für die Aufnahmen eines Films von Regisseur Joseph Kosinski zeigt.“

Mehr zum Thema 1/

Französische Pressestimmen

L'Equipe: „Die Versprechen des Lando Norris. Unnachgiebig gegen Max Verstappen am Start und bewundernswert bei der Verteidigung des zweiten Platzes gegen Lewis Hamilton feiert der junge Pilot den siebten Podiumsplatz seiner Karriere und gibt einige Garantien für McLaren ab.“

Österreichische Pressestimmen

Kronen Zeitung: „Red Bull schreibt mit Verstappen-Sieg Geschichte“

Kurier: „Jetzt ist die nächste Bestmarke in der Formel 1 fällig. Max Verstappen gewann am Sonntag den Großen Preis von Großbritannien in Silverstone und sorgte damit saisonübergreifend für Red Bull für den elften Sieg nacheinander. Eine ähnliche Serie gelang in der Formel 1 bisher nur einem Team: McLaren mit Ayrton Senna und Alain Prost in der Saison 1988.“

Schweizer Pressestimmen

Blick: Endlich wieder Spannung. McLaren-Norris kitzelte König Max am Nerv. Bei Red Bull und Verstappen wird schon Mitte Juli der Champagner zur WM-Titelverteidigung kalt gestellt. Für viele Fans ein Frust, aber hinter dem Holländer geht die Post ab. Aber noch ohne Ferrari.“

Tages-Anzeiger: „Der Brite (Norris) erlebt ein wunderbares Heimrennen, bis er kurz vor Schluss doch noch um seinen Podestplatz bangen muss. Doch letztlich wird er zum Mann des Tages. Einzig der WM-Leader ist schneller.“