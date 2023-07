Schnell im Qualifying, langsam im Rennen: Nico Hülkenberg kämpft mit den Schwächen seines Haas und glaubt trotzdem an seine Formel-1-Zukunft. Vor dem Rennen in Österreich spricht er darüber.

Erst mal ein Schnitzel. Goldbraun gebraten. Nico Hülkenberg startete landestypisch ins Grand-Prix-Wochenende von Österreich. Ehe es an die Rennstrecke in der Steiermark ging, war er mittwochs nach Wien gejettet, um sich schmecken zu lassen, was daheim in Monte Carlo kaum zu bekommen ist. „Wiener Schnitzel in Wien, passt doch“, sagt Hülkenberg der F.A.Z. Und gut war’s.

Verdaut ist auch das zurückliegende Rennwochenende in Kanada, das sich abermals als nicht besonders bekömmlich erwiesen hatte. Von Platz fünf aus war er gestartet, fiel jedoch schnell zurück und wurde schließlich auf Rang 15 abgewinkt. Samstags hui, sonntags pfui, so verlief die Saison des rasenden Rheinländers bisher. „Nicht gut“ sei diese „Disbalance“, sagt Hülkenberg vor dem Großen Preis an diesem Sonntag (15.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky), nebst Sprintrennen am Samstag (16.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky).

„Hinten zu fahren ist nicht so lustig“

Hülkenbergs Haas-Renner eignet sich für die Zeitenjagd. Auf eine schnelle Runde zwar „nicht supergeil, aber konkurrenzfähig“. Bei sechs von neun Grands Prix qualifizierte er sich auf Platz zehn oder besser. Im Renntrimm hingegen geht es regelmäßig rückwärts, dann muss er mit den Hinterbänklern balgen. Erst einmal steuerte er seinen Dienstwagen in die Punkte. „Hinten um die goldene Ananas zu fahren ist nicht so lustig“, sagt Hülkenberg. Er würde lieber um Zählbares kämpfen. Nicht nur wegen der Meisterschaft, sondern weil die WM-Punkte am Ende der Saison Millionenprämien wert sind.

Doch früh im Jahr erkannten sie bei Haas, nach welchem Muster die Saison verlaufen würde. „Schon beim vierten Rennen in Baku“, erklärt Hülkenberg, „hatten wir die ersten klaren Signale.“ Woran liegt’s? „Wir haben Probleme, wenn andere Autos um uns herum sind“, erzählt er. Schlecht für einen Rennwagen. „Unsere Aerodynamik ist nicht stabil genug.“ Ein Teufelskreis: Im dichten Rennstreckenverkehr fehlt es dem Haas-Ferrari an Abtrieb.

Die Piloten müssen dann wilder am Lenkrad drehen, um den Boliden durch die Kurven zu zwingen. Das beansprucht die Reifen über Gebühr. Sie verschleißen schneller, unwiederbringlich. So ist Hülkenberg meist ein leichtes Opfer für seine Gegner und muss zudem früher zum Service kommen. Durchdrungen haben sie das Problem indes noch nicht. Es tritt unterschiedlich stark auf. Im Spurt über eine Runde helfen frische Gummis, die Symptome zu lindern. Über die Grand-Prix-Distanz gilt es dann zu retten, was kaum zu retten ist.

Ausgeglichene Bilanz bei Haas

Seinen ersten Rivalen hat Hülkenberg indes im Griff. Dabei ist Teamkollege Kevin Magnussen länger im Team. Die Rennbilanz der beiden ist ausgeglichen, es steht 4:4. Doch nach Qualifyings heißt es seit Freitag 7:2 für den Emmericher. Er wurde Achter, Magnussen 19. Am Samstag, im Zeittraining für das Sprintrennen, fuhr er dann gar auf Startplatz vier, und ließ beide Ferrari-Piloten hinter sich. „Das ist mir völlig wurscht“, sagt Hülkenberg. „Dafür gibt es keine Punkte.“ Er sammelte deren sechs, der Däne Magnussen zwei.

In der Meisterschaft belegt Haas derzeit Platz acht. Alfa-Sauber zog schon vorbei, nun naht Williams. „Wir stecken hier zusammen drin“, sagt Hülkenberg über die verzwickte Lage. „Wir wollen Resultate.“ Den Geburtsfehler des VF-23 verstehen und therapieren zu lernen braucht Zeit. „Wir müssen die Charakteristik des Autos verändern, das wird länger dauern“, sagt Hülkenberg. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran.“

Er geht lösungsorientiert vor, studiert die Fernsehbilder und analysiert das Fahrverhalten der Konkurrenz, füttert die Ingenieure mit Informationen, damit sie wissen, wohin sie denken müssen. „Dieser Prozess“, sagt Hülkenberg, „macht mir Spaß. Auch wenn er sportlich manchmal bitter ist.“ Ob sich die Mühe noch dieses Jahr auszahlt, muss sich weisen, Hülkenberg will sich nicht festlegen. Fatal wäre es, die Fehler des aktuellen Renners vererbten sich auf das Modell des nächsten Jahres.

Wenn er wollte, dürfte Hülkenberg selbst herausfinden, ob es dazu kommt. Teamchef Günther Steiner ließ jüngst öffentlich wissen, wie zufrieden er mit der gegenwärtigen Fahrerpaarung sei und dass er keinen Grund sehe, etwas zu verändern. „Wir sprechen jede Woche, auch über die Zukunft“, antwortet Hülkenberg und bejaht die Frage, ob ihm sein Vorgesetzter dieses Jobangebot schon persönlich unterbreitet habe. „Aktuell stehen die Zeichen sehr gut, dass wir unsere Zusammenarbeit weiterführen.“ Beide Seiten wissen, was sie aneinander haben. „Die Schmetterlinge“, sagt er, „sind immer noch da. Ich fühle das hier.“

Den Wind von vorne zu sehen verleidet ihm die Arbeit nicht. Er betrachte das in Relation: „Wir fahren die geilsten Autos der Welt, ich bin einer von zwanzig Piloten, die dieses Privileg haben.“ Und wie lange noch? Sein 36. Geburtstag naht, nur zwei Piloten im Feld sind älter. Andererseits erlebt Fernando Alonso mit 41 gerade seinen zweiten Frühling.

„Solange ich noch Spaß habe und mir die Jungen nicht den Schneid abkaufen, fahre ich weiter“, sagt Hülkenberg und schränkt ein: „Nicht ich entscheide zwingend darüber, wann meine Karriere aufhört. Sie hört auf, wenn ich kein Jobangebot mehr bekomme.“ Das könne in ein, zwei Jahren der Fall sein. Oder in drei, vier. „Solange du sehr gut fährst und Leistung bringst, bist du attraktiv und sexy. Aber du bist in der Formel 1 immer nur so attraktiv und sexy wie dein letztes Rennen. Du musst jedes Wochenende liefern.“