Bei Siegerehrung : Russischer Kart-Rennfahrer macht Hitlergruß

Eklat beim Rennen der Kart-Europameisterschaft: Der junge Russe Artem Severiukhin bejubelt seinen Sieg in Portimao mit dem Hitlergruß – und bricht danach in schallendes Gelächter aus.

Der russische Kart-Rennfahrer Artem Severiukhin hat in der ersten Runde der FIA Karting-Europameisterschaft für einen Eklat gesorgt. Nach seinem Sieg beim Rennen in Portimao am Sonntag schlug sich der 15 Jahre alte Russe während der Siegerehrung auf dem Podium erst mit der Faust auf die Brust, streckte seinen rechten Arm zum Hitlergruß aus und brach danach in schallendes Gelächter aus.

„Ich habe direkt nach der Zeremonie mit ihm gesprochen und ihm gesagt, dass dieses Verhalten inakzeptabel ist“, sagt Joakim Ward, der Besitzer des schwedischen Ward-Racing-Team, gegenüber der F.A.Z. Er habe die Zusammenarbeit mit Severiukhin daraufhin sofort beendet.

Der Internationale Motorsport-Verband FIA, der den Wettkampf in Portugal veranstaltete, teilte am Montag mit, dass er eine „sofortige Untersuchung des inakzeptablen Verhaltens“ eingeleitet habe. Die FIA wolle in Kürze über weitere Schritte informieren.

Aufgrund der Sanktionen im Sport gegen Russland konnte Severiukhin überhaupt nur am Rennen teilnehmen, weil er unter italienischer Flagge fährt. Das ist seit Jahren durchaus üblich im Kart-Sport, weil es den russischen Sportlern das Reisen erleichtert. Nach Informationen der F.A.Z. hat auch der italienische Motorsport-Verband Severiukhin inzwischen ausgeschlossen.

„Das ist kein Witz“

Ward sagte am Montag im Gespräch mit der F.A.Z., dass er geschockt gewesen sei beim Anblick der Bilder auf dem Podium. „Das war furchtbar, und es tut mir schrecklich leid, was dort passiert ist.“ Severiukhin habe ihm im Anschluss mitgeteilt, dass er nur Witze mit seinen Freunden habe machen wollen. „Aber das ist kein Witz“, sagte Ward.

In einer Stellungnahme entschuldigte sich der Rennstall am Montag bei allen, die durch die Vorkommnisse verletzt worden seien. „Es ist seit langem und wird auch in Zukunft eine Priorität von Ward Racing sein, sich für ein friedlicheres, integratives und respektvolles Rennklima einzusetzen“, hieß es. Die FIA Kart Europameisterschaft wird in drei Wochen mit dem Rennen im spanischen Ort Zuera fortgesetzt.