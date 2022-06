Aktualisiert am

Nächster tödlicher Unfall auf der Isle of Man

Gespann überschlägt sich : Nächster tödlicher Unfall auf der Isle of Man

Die Tourist Trophy auf der Isle of Man gehört zu den weltweit gefährlichsten Rennen. Nun melden die Organisatoren einen tödlichen Unfall – nicht der erste in diesem Jahr.

Die Tourist Trophy auf der Isle of Man, hier ein Bild von 2015, zählt zu den gefährlichsten Rennen. Bild: picture alliance / Actionplus

Die berühmt-berüchtigte Tourist Trophy auf der britischen Isle of Man hat bereits ihr zweites Todesopfer in diesem Jahr gefordert.

Der Franzose Olivier Lavorel verunglückte am Samstag tödlich, als sich das von seinem Landsmann Cesar Chanel gelenkte Seitenwagen-Gespann in der ersten Runde überschlug. Chanel sei mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden und befinde sich in kritischem Zustand, teilten die Organisatoren des Rennens mit.

Weiter hieß es, dass Lavorel und Chanel zwar erstmals bei der Tourist Trophy gestartet seien, dass es sich bei beiden aber um ein erfahrenes Gespann handele, das in den nationalen französischen Seitenwagenmeisterschaften schon zahlreiche Siege und Podestplätze errungen habe.

Seit 1911 schon etwa 260 Fahrer gestorben

Am vergangenen Mittwoch war der britische Yamaha-Fahrer Mark Purslow bei einem schweren Unfall im Training ums Leben gekommen.

Die seit 1907 ausgetragene Tourist Trophy gilt als die umstrittenste und gefährlichste Motorsport-Veranstaltung der Welt. Hauswände, Mauern, Böschungen, Abhänge, Senken, blinde Kurven, keine Auslaufzonen, nur ein paar Strohballen am Wegesrand – dennoch zieht das Spektakel Jahr für Jahr Zehntausende Fans an.

Seit 1911 hat das zweiwöchige Event nicht weniger als 260 Todesopfer gefordert. In diesem Jahr findet das Rennen erstmals seit 2019 wieder statt, nachdem es wegen der Corona-Pandemie zuvor zweimal ausgefallen war.