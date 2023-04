Countdown bis zur WM : Noch 100 Tage bis zur Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen

Die DFB-Frauen sind in der heißen Phase der WM-Vorbereitung. Am Dienstag trifft das Team von Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg um 18 Uhr in Nürnberg auf Brasilien. Anpfiff der WM in Sydney ist am 20. Juli.