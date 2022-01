Vorfall in Saudi-Arabien : Rallye Dakar droht Abbruch nach möglichem Terroranschlag

Der 44. Ausgabe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien droht möglicherweise der Abbruch. Die französische Regierung stuft eine Explosion am Fahrzeug des Franzosen Philippe Boutron vor Beginn der Veranstaltung als möglichen Terrorakt ein. „Wir haben überlegt, ob es das Beste ist, dieses Sportevent abzubrechen. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen“, sagte Außenminister Jean-Yves Le Drian am Freitag im Gespräch mit dem TV-Sender BFM: „Es gab womöglich einen Terroranschlag gegen die Dakar.“ Die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungen eingeleitet.

Der Vorfall hatte sich am 30. Dezember im Start- und Zielort Dschidda ereignet. Der 61 Jahre alte Boutron erlitt bei der Explosion schwere Verletzungen an den Beinen. Am Donnerstag hatte sein Sohn mitgeteilt, dass Boutron aus dem Koma erwacht sei. Boutron ist mittlerweile nach Frankreich zurückgekehrt. Die Dakar wird vom französischen Unternehmen Amaury Sport Organisation (ASO) organisiert, das auch die Tour de France veranstaltet. Wie die ASO hatten auch die saudischen Behörden mitgeteilt, keine Hinweise für ein Verbrechen zu haben.

Das Rennen führte ursprünglich von Paris nach Dakar in den Senegal. 2008 wurde das Event aufgrund von Terrordrohungen in Nordafrika abgesagt. Die Dakar wurde in der Folge in Südamerika ausgetragen, seit 2020 ist Saudi-Arabien Gastgeber. Am Freitag steht die sechste Etappe mit Start und Ziel in Riad auf dem Plan. Am Samstag soll es den ersten und einzigen Ruhetag geben, das Ende des Rennens ist für den 14. Januar vorgesehen.

Der Franzose Sebastien Loeb bleibt derzeit erster Verfolger von Spitzenreiter Nasser Al-Attiyah. Der neunmalige WRC-Champion beendete die 348 Kilometer lange Wertungsprüfung rund um die saudische Hauptstadt Riad als Zweiter und verkürzte den Rückstand auf Al-Attiyah (Qatar), der das Ziel im Toyota als Achter erreichte. Der Rückstand von Loeb auf Al-Attiyah (35:10 Minuten) ist allerdings weiter groß.

Tagessieger wurde Henk Lategan aus Südafrika (Toyota). Timo Gottschalk (Berlin) belegte als Beifahrer des Polen Jakub Przygonski im Mini den sechsten Rang. Der dreimalige Champion Carlos Sainz (Spanien), Gewinner der dritten Etappe, hatte Probleme mit der Radaufhängung und kam im Audi mit über eine Stunde Rückstand auf den Tagessieger ins Ziel. Am Freitag führt die Strecke wieder in das Gebiet rund um Riad. Dabei sind 421 Wertungskilometer zu absolvieren.