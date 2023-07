Porsche-Pilot Pascal Wehrlein spricht im Interview über die Ansprüche an die Steuermänner in der Elektroserie Formel E und erzählt, warum man auch ohne Unfall im Handumdrehen Knochenbrüche erleiden kann.

Kennen Sie Nyck de Vries?

Ja, wir kennen uns gut. Wir sind früher gegeneinander Kart gefahren. Und Formel E natürlich auch.

De Vries wurde 2021 Weltmeister in der Formel E. 2022 kam er als Vertretungsfahrer in der Formel 1 zu einem Grand-Prix-Einsatz. So empfahl er sich für einen Stammplatz bei Alpha Tauri. Nun wurde er nach nur zehn Rennen vor die Tür gesetzt. Kratzt das an der Ehre eines Formel-E-Piloten?

Das ist hart für Nyck und wirklich schade. Hätte er sich in der Formel 1 behauptet, hätte das der Formel E bestimmt mehr Anerkennung verschafft. Andererseits fahren in der Formel 1 Jungs, die ich – und Nyck übrigens auch – früher in den Nachwuchsklassen geschlagen habe. Wir beide haben früher überall gewonnen, wo wir gefahren sind. Die fahrerische Qualität in der Formel E ist extrem hoch. Sie steht der Formel 1 in nichts nach.