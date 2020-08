Motorrad-WM in Österreich : „Superbeängstigender Moment“

Wegen Stürzen ist beim Großen Preis von Österreich in Spielberg am Sonntag das Moto-2-Rennen zunächst abgebrochen worden. In der vierten Runde verlor der bisherige WM-Spitzenreiter Enea Bastianini aus Italien die Kontrolle über seine Kalex. Der nachfolgende Hafizh Syahrin aus Malaysia konnte nicht ausweichen und fuhr bei vollem Tempo in die gestürzte Maschine. Er wurde nach dem Aufprall durch die Luft geschleudert. Trümmerteile waren über die komplette Breite der Strecke verteilt.

Syahrin war beim Abtransport bei Bewusstsein. Der 26-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Medical Center gebracht. Genaue Informationen zum Gesundheitszustand gab es zunächst nicht. Der frühere MotoGP-Fahrer soll zahlreiche Prellungen, aber keinen schwerwiegenden Bruch erlitten haben.

Das Rennen wurde nach einer langen Pause neu gestartet, die Renndistanz aber auf 13 Runden verkürzt. Dabei gelang Marcel Schrötter als Dritter sein erstes Top-Ergebnis nach dem Restart der WM. „Es ist unglaublich, das war kein tolles Rennen“, sagte Schrötter: „Im ersten Teil des Rennens hatte ich eine bessere Pace, ich habe dann den Vorsprung gemanagt.“ Nach den zuletzt enttäuschenden Resultaten sei das Ergebnis aber „Gold wert“. Es war der erste Podiumsplatz für ihn seit seinem dritten Rang dem Deutschland-Rennen 2019 auf dem Sachsenring.

Der Spanier Jorge Martin gewann den fünften Lauf vor dem neuen Gesamtführenden Luca Marini aus Italien. Der Halbbruder von MotoGP-Superstar Valentino Rossi übernahm die Spitze im Klassement mit jetzt 78 Punkten von seinem Landsmann Enea Bastianini (73), der den folgenschweren Unfall ausgelöst hatte.

Italiens MotoGP-Superstar Valentino Rossi ist in Spielberg bei einem weiteren Horrorcrash später mit dem Schrecken davon gekommen. Nach einer folgenschweren Kollision flogen die Maschinen von Franco Morbidelli (Italien) und Johann Zarco (Frankreich) nur Zentimeter an Rossi vorbei, der neunmalige Weltmeister hatte großes Glück.

„Superbeängstigender Moment. Wir sind so glücklich, dass unsere beiden Jungs okay sind“, schrieb das Yamaha-Werksteam kurz nach dem Zwischenfall bei Twitter. Auch Maverick Vinales (Spanien), zweiter Fahrer der Japaner, hätte es beim Crash erwischen können.

Zarco war auf der Geraden in Morbidelli hineingefahren, die Maschinen flogen geradeaus durch die Kurve 1 und dort knapp an Rossi vorbei. In der Box schlug der 41-Jährige die Hände vor das Gesicht, als er die Szenen auf einem Bildschirm sah. Zarco bleib unverletzt, Morbidelli wurde im Krankenwagen abtransportiert.

Als die Strecke gesäubert war, wurde der Lauf neu gestartet. Nach 20 Runden gelang dem Italiener Andrea Dovizioso in Spielberg sein dritter Sieg in vier Jahren. Für Ducati war es bereits der fünfte Triumph in Spielberg nacheinandert. Vizeweltmeister Dovizioso (56 Punkte) ist neuer WM-Zweiter hinter Fabio Quartararo (Yamaha/67). Der Franzose wurde am Sonntag Achter. Stefan Bradl (Zahling/Honda), der zum zweiten Mal den verletzten Weltmeister Marc Marquez (Spanien) ersetzte, holte als 17. und Letzter wieder keine Punkte.