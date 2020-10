Ana Carrasco zeigt Röntgenbild : Es piept am Flughafen

Bei ihrem Sturz im vergangenen Monat hat es Motorrad-Pilotin Ana Carrasco doch schlimmer erwischt als zunächst angenommen. Sieben Wirbel wurden bei der Spanierin beschädigt, zu sehen ist das auf einem Röntgenbild, das die Supersport-300-Weltmeisterin von 2018 bei Instagram und Twitterte postete. Klar erkennbar sind Platten und lange Schrauben.

„Ich habe gezögert, die Bilder von meinem Rücken nach der Operation zu veröffentlichen“, schrieb die 23-Jährige. Sie wolle damit die Arbeit von Dr. Ubierna und ihrem Team würdigen. „Ich kann jetzt einige Übungen machen und werde in einigen Monaten wieder fit sein“, so Carrasco: „Der Plan ist, die Titanteile so schnell wie möglich wieder herauszuholen, damit es an den Flughäfen nicht piept.“

Carrasco, erste Straßen-Weltmeisterin der Geschichte, hat eine 40 Zentimeter lange OP-Narbe. Die frühere Moto3-Pilotin war bei Tests in Estoril/Portugal schwer gestürzt.