Motorrad-Grand-Prix : Tödlicher Unfall im Rahmenprogramm

Aktualisiert am

Nach einem Massensturz in einem Nachwuchsrennen auf dem Sepang International Circuit in Malaysia kommt jede Hilfe für einen 20 Jahre alte Rennfahrer zu spät.

Afridza Munandar (Nummer 4, vorne links) bei seinem letzten Rennen in Kuala Lumpur Bild: EPA

Der Motorrad-Grand-Prix von Malaysia ist von einem tödlichen Rennunfall im Rahmenprogramm überschattet worden. Der 20 Jahre alte Indonesier Afridza Munandar war beim Idemitsu Asia Talent Cup auf dem Sepang International Circuit in einen Massensturz verwickelt. Munandar wurde an der Strecke erstversorgt und danach per Helikopter ins Krankenhaus von Kuala Lumpur gebracht. Die Ärzte konnten das Leben des indonesischen Nachwuchsfahrers aber nicht mehr retten. Der junge Rennfahrer starb im Krankenhaus.

Der Crash ereignete sich bereits in der ersten Runde des auf 13 Runden angesetzten Rennens, das sofort abgebrochen wurde. Munandar gehörte zu den erfolgreichsten Fahrern der Nachwuchsrennserie, kämpfte nach zwei Saisonsiegen und vier weiteren Podestplatzierungen noch um den Titelgewinn.

Der Japaner Shinji Ogo war ebenfalls in den Unfall verwickelt und befindet sich in einem kritischen Zustand. Er wurde per Krankenwagen ins Krankenhaus von Kuala Lumpur gebracht.

Auch beim Qualifying zur MotoGP-WM gab es in Sepang eine Schrecksekunde, als der spanische Weltmeister Marc Marquez spektakulär stürzte, aber unverletzt blieb. Die WM-Läufe am Sonntagmorgen (MEZ) sollen ungeachtet des Todes von Munandar wie geplant stattfinden.

Der tragische Vorfall in Sepang weckt Erinnerungen an das Unglück in der Saison 2011. Damals kam MotoGP-Pilot Marco Simoncelli im Rennen der Königsklasse ums Leben, nachdem er von einem Konkurrenten überrollt wurde.