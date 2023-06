Die Lunge gequetscht, acht Knochen gebrochen, darunter der Kiefer und drei Rückenwirbel. Eingeschlafene Nerven, gelähmte Muskeln und noch mehr. Pol Espargaró hatte es böse erwischt. Seit der Spanier im vergangenen März in Portimão schwer stürzte, konnte er kein MotoGP-Rennen bestreiten. Nun wollte er am Wochenende auf dem Sachsenring nach monatelanger Rehabilitation zurückkehren, doch die Ärzte senkten ihre Daumen. Zu gefährlich, der Rücken sei noch nicht ausreichend verheilt.

So durfte abermals Ersatzmann Jonas Folger die KTM steuern. Er versetzte dafür Freundin Anna an ihrem 30. Geburtstag. Auch wenn Folger am Samstag im Sprintrennen ausfiel und tags darauf im Hauptrennen Letzter wurde, überstand der Oberbayer das Wochenende wenigstens unversehrt. Das heißt etwas in der MotoGP des Jahres 2023. Am Sachsenring war es wieder zu sehen.