Aktualisiert am

Honda-Pilot Marc Márquez erzählt im Interview, wie oft er in seiner Karriere schon stürzte, wie häufig er Schmerzmittel nimmt und warum er nicht von der Raserei auf dem Motorrad lassen kann.

Es ging oft etwas kaputt in seinem Körper: Marc Márquez stürzt im November 2022 in Valencia. Bild: Picture Alliance

Mr. Márquez, wissen Sie, wie oft Sie in Ihrer Karriere bisher gestürzt sind?

Michael Wittershagen Zuständig für den Sport in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Oft, sehr oft. Ich habe es nicht gezählt, und es ist schwer zu schätzen. Aber ich denke, es waren mehr als 500 Stürze.

Welches war Ihr schlimmster Sturz?

Mugello, im Jahr 2013. Am Ende der Start-und-Ziel-Geraden. Bei etwa 320 Kilometern in der Stunde blockierte mein Vorderrad, und als ich die Bremse wieder löste, raste ich direkt auf die Mauer zu und bin deshalb vom Motorrad gesprungen, um mich zu retten. Das war wirklich unheimlich. Die Mauer sehe ich noch immer, wenn ich an damals denke.