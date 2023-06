Lukas Tulovic ist der einzige deutsche Stammpilot in der Moto2-WM und will sich auf dem Sachsenring für Höheres empfehlen. Das Ziel bleibt die MotoGP. Doch die Zeit läuft gegen ihn.

Er hatte es übertrieben, nun entglitt ihm seine Maschine. Ein Sturz – und das in der schnellen letzten Kurve, bei Tempo 180. Zum Ende eines harten Übungstages hatte Lukas Tulovic auf seiner Kalex unbedingt eine bessere Rundenzeit auf der Piste von Portimão erzielen wollen, „mit der Brechstange“, wie er zugibt. Das rutschende Motorrad, vom Eifer des Piloten wie entnervt, richtete sich schlagartig auf und schleuderte ihn aus dem Sattel, im hohen Bogen, nach vorne über den Lenker. Ein spektakulärer Abgang, für den Tulovic teuer bezahlte: der Haarriss und das Ödem im rechten Handgelenk machten das Rennfahren erst mal unmöglich, zu stechend der Schmerz, der durch seinen Körper fuhr, wenn er den Bremshebel zog.

Im vergangenen März war das. Tulovic, welch ein Desaster, verpasste die ersten beiden Rennwochenenden der Moto2-Saison. Der siebte Lauf findet an diesem Wochenende auf dem Sachsenring statt. Inzwischen genesen, ringt der einzige deutsche Grand-Prix-Pilot mit einem Stammcockpit darum, sich zu behaupten in dieser umkämpften Weltmeisterschaft. Dort messen sich 30 Piloten mit nahezu identischem Material. „Der Fahrer“, sagt Tulovic der F.A.Z., „macht in der Moto2 den Unterschied.“ Sie alle, er und die anderen, streben nach Höherem. Ihr Ziel ist die MotoGP. Dort kreist die Elite.

Viel Risiko für den Traum

Tulovic sammelte dieses Jahr zweimal Punkte, wurde 15. in Jerez, Elfter in Le Mans. „Um den Anschluss an die Spitze zu schaffen, muss ich noch ein paar Zehntelsekunden finden“, sagt er, just 23 Jahre alt geworden. Er fuhr schon einmal in der Moto2-WM, das ist eine Weile her. Jetzt startet er für das Team IntactGP. „Der Weg zurück, wenn man schon hier war und es nicht geschafft hat, ist nicht einfach“, sagt Tulovic.

Lukas Tulovic verbrachte die Kindheit an den Rennstrecken der Republik, begleitete Vater Branko, der Amateurrennen fuhr. „Mit drei Jahren saß ich in Hockenheim auf der Tribüne, hatte die Stoppuhr in der Hand und nahm die Zeiten“, erzählt er augenzwinkernd. Als Fünfjähriger drehte er auf einem Pocketbike seine ersten Runden im Fahrerlager, mit fünf PS starken Motorrädchen. Bald gab es zwei passionierte Biker im Hause Tulovic. Das war einer zu viel für dieses teure Hobby. Ein Wochenende auf der Rennstrecke verschlingt schnell 3000 Euro. Ein Freund überredete den Vater, vom Krad zu steigen und lieber den Sohn zu fördern. „Vielleicht wird ja noch was aus dem“, habe der Freund gesagt, erzählt Lukas Tulovic. Er sollte recht behalten.

Die Zeit läuft gegen ihn

Mutter Gerlinde kümmerte sich um das familieneigene Restaurant, Bruder Niklas spielte Fußball – und Lukas tourte gemeinsam mit dem Vater durch Europa, trainierte in Belgien, den Niederlanden und Italien, fuhr Dutzende Rennen, war ständig unterwegs. Gut zehn Jahre ist das her. „Zeitweise habe ich an drei Meisterschaften gleichzeitig teilgenommen“, sagt er. „So hatte ich viel Fahrzeit und konnte mich schnell steigern.“ Vater Branko war sein Mechaniker, Trainer und, nicht zuletzt, Hauptsponsor.

2016 dann das Wagnis: Tulovic wechselt in die spanische Europameisterschaft, dort messen sich die Hochbegabten. „Das ist das Sprungbrett für die WM“, sagt er. Da will er hin. Zwischen 100.000 und 200.000 Euro kostet es, eine Saison lang im Süden zu kreisen. Dank seiner Sponsoren bekommt Tulovic das Geld zusammen, und riskiert viel für seinen Traum: mittwochs hinfliegen, sonntags spät retour, in die Schule montags und dienstags. Die Hausaufgaben muss er zwischendurch erledigen. „Das war eine schwierige Zeit“, erzählt er. Auch auf der Strecke. Weil er hoffnungslos hinterherfährt, steht er bald am Scheideweg: Bleiben oder aufgeben? „Ich hatte nie einen Plan B“, sagt er. Er bleibt. Und wird belohnt.

Kiefer Racing wird auf ihn aufmerksam. Die Équipe aus Bad Kreuznach brachte schon den früheren Moto2-Weltmeister Stefan Bradl groß raus, fördert deutsche Talente. Der 17 Jahre alte Lukas darf für einen verletzten Piloten einspringen und sich auf der Weltbühne bewähren: „Ich habe mein Mathe-Abitur geschrieben, bin zum Flughafen gehetzt und habe in Jerez mein erstes WM-Rennen absolviert.“ 2019 befördert ihn Kiefer zum Stammfahrer in der Weltmeisterschaft, doch es geht wieder abwärts.

Tulovic krebst am Ende des Feldes herum, und Kiefer verliert 2020 seinen Platz in der WM an ein zahlungskräftigeres Team. Der junge Rennfahrer muss zurück nach Spanien und trifft mutig Entscheidungen, die sich auszahlen: Er wechselt zu IntactGP und tauscht sein Management aus. 2021 wird er in Spanien Meisterschaftsdritter, im vergangenen Jahr rast er unaufhaltsam zum Titel.

Nach all den Aufs und Abs ist er nun wieder da, wo er schon einmal war: in der Moto2-WM. „Meine zweite Chance.“ Und wie weiter? „Das Ziel bleibt die MotoGP“, sagt Tulovic. Diese Überzeugung, mit der er so antwortet, fehle ihm auf dem Motorrad noch, heißt es in der Szene. Die Zeit läuft gegen ihn. Er weiß, dass hungrige Talente nachrücken. „Nächstes, allerspätestens übernächstes Jahr muss ich zu den Top drei zählen, wenn ich eine realistische Chance haben will, aufzusteigen“, sagt Tulovic. „Ansonsten ist es irgendwann zu spät.“ Bis dahin will er sich beharrlich weiter steigern – und an diesem Sonntag (12.15 Uhr bei ServusTV) auf dem Sachsenring endlich unter die ersten Zehn fahren. „Es fehlt nicht mehr viel“, sagt Tulovic. Er darf’s nur nicht übertreiben.