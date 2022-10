Formel 1 und Menschenrechte : Beschwerde aus Bahrain bei OECD

Aktualisiert am

Das Bahrain Institut für Recht und Demokratie (BIRD) hat Beschwerde gegen die Formel 1 bei der britischen nationalen Kontaktstelle für die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Europa (OECD) eingelegt. In der Klage, ein Auszug liegt der F.A.Z. vor, wird unter anderem dem Formel-1-Management vorgeworfen, mit der Verlängerung des Vertrages zur Ausrichtung von Grands Prix bis Ende 2036 gegen eigene Vorgaben verstoßen zu haben.

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. Folgen Ich folge

Die Nationale Kontaktstelle für die OECD soll die wirksame Umsetzung von Leitsätzen fördern, die sich die Formel 1 nach einer früheren Beschwerde teils zu eigen gemacht hat. Laut BIRD versäumte es das Management der Königsklasse, nach der blutigen Niederschlagung von Demonstrationen durch die Machthaber im Frühjahr 2011 Opfer von Misshandlungen (in Bahrain) zu unterstützen, die direkt mit „Ihren Rennen in Verbindung stehen. (. . .) Das Ignorieren solcher Interessengruppen verstößt gegen die Menschenrechtsrichtlinie der Formel 1 und riskiert eine Komplizenschaft bei den Missbräuchen Ihrer Partner“, heißt es in der Klage.

Nach Darstellung von BIRD habe es seit 2012 eine Zunahme von Verhaftungen jeweils rund um das Rennen gegeben. Zudem habe es die Formel 1 nicht geschafft, mit Menschenrechtsorganisationen und mit denjenigen, die Repressalien für ihre Menschenrechtsarbeit im Zusammenhang mit der Veranstaltung aus­gesetzt waren, zusammenzuarbeiten. „Wiederholte Versuche, mit der Formel 1 darüber zu sprechen, sind insbesondere 2021 auf taube Ohren gestoßen“, schreibt BIRD. Man sehe sich deshalb gezwungen, die Angelegenheit bei der OECD zur Sprache zu bringen.

Mehr zum Thema 1/

Der Anwalt Daniel Carey, der die Beschwerde eingereicht hat, verwies auf das Selbstverständnis der Formel 1: „Sie hat eine Menschenrechtsrichtlinie als Ergebnis einer früheren OECD-Beschwerde erstellt. Ich hoffe, dass durch diese Beschwerde nun eine wirksame Umsetzung sichergestellt und die mit ‚Sportwäsche‘ verbundenen Risiken richtig erkannt werden können.“ Das Formel-1-Management ließ eine Bitte um Stellungnahme am Sonntag unbeantwortet.