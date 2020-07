Rennen in Andalusien : Motorrad-Star Marquez hört doch auf den Knochen

Der Mensch hat, je nach Zählweise, etwa 210 Knochen im Leib. Motorradrennfahrer schert es nicht sonderlich, wenn einer gebrochen ist. Aber immerhin redet einer mit seinem Körper. „Meiner“, sagte Marc Marquez, „wollte, dass ich es versuche ...“ Also rund 100 Stunden nach der Operation am rechten Oberarm wieder auf das Motorrad steigen und in der Moto GP am großen Preis von Andalusien in Jerez de la Frontera teilnehmen.

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. F.A.Z.

Das gute Stück war gebrochen, als sich der spanische Weltmeister beim Rennen vor einer Woche unfreiwillig bei voller Fahrt von seinem Motorrad trennte. Parallel purzelten Mensch und Maschine über das Kiesbett. In der Szene wird in solchen Momenten kein großer Unterschied gemacht zwischen Fahrer und Feuerstuhl. Ein ehemaliger Kollege sprach als TV-Kommentator am Sonntag vom Griff in den „Werkzeugkasten“, als er die „Reparatur“ von Marquez am eigens im Studio zur Schau gestellten Skelett beschrieb und am Röntgenbildschirm seine persönliche Ersatzteillage dokumentierte. Schrauben, Nägel, Titanplatten, wie eine Marquez am Dienstag eingebaut worden war.

Schon saß Marquez wieder auf der Maschine. Sofort, berichtete der Sportinformationsdienst, sei von einem „heroischen Akt“ die Rede gewesen, vom „Supermenschen“. Wer Motorradrennfahrer als Hobbyfußballer gesehen hat, denkt an einen Kick unter Reha-Patienten. Humpel und Rumpel auf dem Feld, kaum einer, der geradeaus gehen kann. Gegen die Schmerzen gibt es genügend Stoff. Gegen den hinderlichen „Fixateur extern“, das ist so eine Art Stange, die rechts und links aus dem Bein schaut, damit die Knochen nach einer kalten Verformung im Rennbetrieb bleiben, wo sie sein sollen, tuts auch eine Säge.

So hat ein deutscher Grand-Prix-Held seinerzeit die Haxe für den Stiefel passend gemacht und sich auf die Maschine heben lassen. Das ist lange her. Kurz nachdem im Knochengestell von „Evel Knievel“ bei 38 Unfällen insgesamt 433 Mal Teile des funktionellen Bewegungsapparates barsten, also elf pro Crash im Schnitt. Der Amerikaner gefährdete als Motorrad-Stuntman aber nur sich selbst – jedenfalls meistens. Marquez fuhr dagegen im Training und auch im Qualifying im Kreis der Kollegen. Weil die Mediziner vom „perfekt“ bestandenen Test schwärmten.

40 Liegestütze auf dem Boden und an der Wand dienten dem letztlich verantwortlichen Rennarzt und seinen Kollegen als Beleg für die Renntauglichkeit. Vielleicht wäre es gesünder, wenn die Doktores nicht vom Promoter bezahlt würden, wenn sie vollkommen unabhängig auch Superstars in deren Heimat vor sich selbst schützten sowie deren Kollegen. Aber was die Ärzte nicht erkannten, erfuhr Marquez nach einer Runde im Qualifying im Zwiegespräch: „Mein Körper wollte, dass ich es versuche, und bat mich dann darum, es zu lassen.“ Das Rennen gewann Fabio Quartararo vor Maverick Vinales und Valentino Rossi (alle auf Yamaha).