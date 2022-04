Unfall von Marc Márquez : Motorradsport über dem Limit

Sein Körper wurde so durch die Luft geschleudert, mehrere Meter hoch. Unter ihm überschlug sich seine Honda, Karbon splitterte, und als Marc Márquez Momente später auf den Asphalt prallte, rutschte er noch einige Meter weiter, drehte sich mehrere Male und blieb erst einmal benommen liegen. Selbst Experten, die die MotoGP seit mehr als einem Jahrzehnt begleiten, behaupteten nach dem Crash von Márquez im Aufwärmtraining vor dem Rennen in Indonesien, dass sie etwas in dieser Art noch nicht gesehen hätten. Márquez zog sich dabei Schürfwunden zu, erlitt eine Gehirnerschütterung und eine Verletzung eines Sehnervs.

Michael Wittershagen

Knapp zwei Wochen sind seitdem vergangen, und noch immer rätselt die Szene darüber, welche Folgen dieser Unfall für Márquez und damit auch für die Rennserie haben wird. Droht dem Neunundzwanzigjährigen womöglich sogar das Karriereende? Sorgen bereiten ihm anhaltende Sehstörungen. Márquez leidet unter einer sogenannten Diplopie, er sieht also zwei Bilder eines einzelnen Objekts.