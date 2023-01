Ken Block : Rallye-Fahrer und Internet-Star stirbt bei Unfall

Trauer um Pelé : Fans nehmen Abschied von Fußball-Legende

Der Leichnam des brasilianischen Fußballstars war am Montag im Stadion seines ehemaligen Vereins FC Santos aufgebahrt. Fans nahmen für ihren Abschied auch lange Wartezeiten in Kauf. Pelé war am Donnerstag im Alter von 82 Jahren an Krebs gestorben.