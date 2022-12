Kartfahrer Finn Wiebelhaus : Ein Teenager im Rennfieber

Zu Weihnachten und zum Geburtstag wünscht er sich seit Jahren nur noch Sportzeug. In seinem Fall sind das Helme, Rennanzüge und, ja, ein neuer Motor oder gar ein neues Chassis steht auch mal auf dem Wunschzettel. Finn Wiebelhaus bewegt sich in einer Welt, die den meisten gänzlich unbekannt ist und von der Gleichaltrige nur träumen können.

Der 16-Jährige ist Racer, einer der besten Kartrennfahrer hierzulande. Adrenalin und Geschwindigkeitsrausch, Druck und Hochgefühl, funktionieren müssen bei gleichzeitiger Vollgasmentalität – fast jedes Wochenende in der Saison taucht er darin ein. Finn Wiebelhaus will es genau so, und er will mehr. Mehr Tempo, mehr Siege. „Hauptsache es ist schnell und macht Spaß“, sagt er und schmunzelt: „2023 wollen wir weiter an­greifen.“