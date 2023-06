Aktualisiert am

24-Stunden-Rennen in Le Mans : „Wir wären wie ein Christbaum abgebrannt“

Helmut Marko spricht im F.A.Z.-Interview über all seine Erlebnisse beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Er hat dort viel erlebt: Triumph, Tragödien – und einen gefährlichen Versuch, von dem er nichts wusste.

„Der Ruf, der Mythos, die Herausforderung“: Helmut Marko erinnert sich an seine turbulenten Zeiten beim Rennklassiker „Le Mans“. Bild: picture alliance / DPPI

Sie gewannen 1971 in „Le Mans“. Woran erinnern Sie sich?

An eine einmalige Atmosphäre bei, das haben sie damals gesagt, 400.000 Zuschauern, an die Gerüche von den Würstelständen während des Abendtrainings und an unsere Position im Porsche-Team. Mein Mitfahrer Gijs von Lennep und ich waren die Youngster.

Eine Art Versuchs-Team?

Zumindest fuhren wir zwei einen Porsche 917, der mit neuen Dingen unterwegs war. Unserer hatte einen Gitterrohrrahmen aus Magnesium und gelochte Bremsscheiben. Nach dem Sieg kam der damalige Porsche-Rennleiter Ferdinand Piëch zu mir und sagte: ,Gratuliere zum Sieg, das wundert mich. Wir waren uns überhaupt nicht im Klaren, ob das mit dem Rahmen und den Bremsscheiben funktionieren würde.‘