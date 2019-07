Ärger um Safety-Car bei DTM : „Das ist superärgerlich“

Am Norisring ging es einmal mehr hoch her und manchmal wurde es etwas zu eng. Bild: dpa

Wie sich die Bilder gleichen. Am Samstag jagt René Rast nach der ersten Runde dem gesamten Feld auf dem Norisring hinterher. Auch am Sonntag ist der Führende in der DTM-Wertung zu diesem Zeitpunkt wieder Letzter. Ähnlich auch die Reaktion. Der Audi-Pilot steuert seine Box an, lässt pflichtgemäß einmal neue Reifen anschrauben. Doch im Gegensatz zum Tag davor kann der Audi-Pilot dieses Rennen nicht als Sieger beenden, sondern wird auf Platz sieben gewertet. Den Sieg holt sich Bruno Spengler mit seinem BMW.

Zwischen beiden Wettfahrten auf dem einzigen Stadtkurs im DTM-Kalender gab es einen großen Unterschied. Am Sonntag rückte kein Safety-Car aus, wie es am Tag davor der Fall war. Da hatte sich Rast als absoluter Taktikfuchs erwiesen. Dabei hatte er beim Start noch wie ein Fahranfänger ausgesehen, als er seinen Motor abwürgte. Doch als er nach einer Berührung nach der ersten Kurve das Auto von Pietro Fittipaldi stehen sah, schaltete er schnell und fuhr an die Box. Der Tabellenführer spekulierte auf den Einsatz des Safety-Cars. Und lag vollkommen richtig. „Manchmal braucht man auch ein wenig Glück, wenn man Pech hatte“, sagte der Meister des Jahres 2017 nach dem Rennen. Durch das richtige Timing hat er keine Zeit beim Boxenstopp verloren. Und am Ende gesiegt.

Nicht wie in der Formel 1

In fünf der acht Rennen dieser DTM-Saison kam das Safety-Car zum Einsatz. Und stets sorgte dies für hitzige Diskussionen. „Dieses Safety-Car-Szenario ist superärgerlich“, echauffierte sich der zweimalige Meister Marco Wittmann nach dem Rennen in Zolder. Damals hatte sein BMW-Kollege Philipp Eng davon profitiert, dass er bereits seine Garage angefahren hatte. „Aus rein sportlicher Sicht ist das nicht immer fair“, pflichtete ihm Audi-Motorsportchef Dieter Gass bei, „man muss sagen, dass diese Safety-Car-Phasen zu viel Einfluss aufs Rennergebnis haben.“ In seinem Ärger vergaß Wittmann, dass er selbst beim Saisonauftakt in Hockenheim einen Vorteil aus dem Safety-Car-Einsatz hatte ziehen können. Auch in Misano profitierte er.

„Grundsätzlich will ich ein Safety-Car“, sagte Gerhard Berger noch einmal explizit am Norisring. Der DTM-Chef und ehemalige Formel-1-Fahrer argumentiert, dass es nach einem Zwischenfall immer um Sicherheit gehe. „Und deswegen geht das Safety-Car raus“, sagt er. Einem virtuellen Safety-Car, bei dem alle Fahrer nur noch mit 80 Stundenkilometer um die Piste schleichen müssen, erteilt er eine Absage. Dies sei mit den Motorsportchefs und dem Deutschen Motorsport-Bund (DMSB) als oberster Sportinstanz abgesprochen. Nach dem Einsatz des Safety-Cars erfolgt ein fliegender Start in Zweierreihen, im Gegensatz zur Formel 1, in der die Fahrzeuge wie an einer Perlenkette hintereinander herfahren müssen. „Diesen Restart finde ich gut“, sagt Berger, „der ist für die Zuschauer spektakulär.“

Wenn Berger hier an das Spektakel für die Besucher denkt, so überfordert er diese gleichzeitig. „Blöd ist es, wenn das Safety-Car in der ersten oder zweiten Runde eingesetzt wird“, sagt er, „denn dann wird Strategie gemacht. Das ist der Schönheitsfehler dabei.“ Und dann muss man die Rennen schon sehr intensiv verfolgen, um zu verstehen, welche Auswirkungen die momentane Reihenfolge auf das Endergebnis hat. Als Lösung schlägt Berger deshalb vor, dass ein Reifenwechsel in den ersten fünf Runden nicht als Pflicht-Boxenstopp zählt. „Auch wenn ich kein Fan von Änderungen während der Saison bin“, sagt BMW-Motorsportchef Jens Marquardt, „müssen wir schnell das Beste für den Sport in der Gesamtheit machen.“

Berger war am Samstag überzeugt, dass René Rast auch ohne sein taktisches Gespür gewonnen hätte. Zu überlegen war er, konnte bis zum Schluss Rundenzeiten fahren, von denen seine Kollegen nur träumen konnten. Er hat damit gezeigt, dass die Reifen auch eine gesamte Renndauer gut überstehen. Dies lässt eine interessante Strategievariante möglich erscheinen: dass nämlich nach der ersten Runde alle 18 Fahrer zum Reifenwechsel an die Box kommen. Ein merkwürdiges Bild.