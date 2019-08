Rallye Deutschland : Geldsorgen statt Champagnerduschen

Aktualisiert am

Schnell unterwegs: Ott Ränak im Toyota in den Weinbergen des Saarlands. Bild: AFP

Mit dem Sieg bei der Rallye Deutschland hat Toyota-Pilot Ott Tänak seine Führung in der Weltmeisterschaft ausgebaut. Der Este gewann vor seinen Teamkollegen Kris Meeke (Großbritannien) und Jari-Matti Latvala (Finnland).

Während Tänak am Bostalsee in der Nähe von Saarbrücken seinen insgesamt fünften Saisonsieg feierte, wurde hinter den Kulissen weiter um die Zukunft der Rallye Deutschland gekämpft. Denn ob der deutsche WM-Lauf, seit 2002 Bestandteil der Topliga, auch in Zukunft zu diesem illustren Kreis zählen wird, ist derzeit unsicher.

2020 sollen zwei neue Rallyes in den WM-Kalender aufgenommen werden, in Kenia und Japan. Da die beteiligten Hersteller Toyota, Citroën, Hyundai und Ford eine Erweiterung auf mehr als die derzeit vierzehn Läufe aus Budgetgründen rigoros ablehnen, müssen zwei aktuelle WM-Rallyes weichen. Frankreich verzichtet wohl freiwillig, die Veranstaltung braucht eine Pause für den Umzug vom bisherigen Schauplatz Korsika auf das Festland. Für den zweiten Streichkandidaten pendelt das Damoklesschwert zwischen der Türkei und Deutschland.