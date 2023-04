Es ist schon wieder passiert. Diesmal in Berlin. Die gleichen Bilder wie in São Paulo, allen Beschwichtigungsversuchen vorab zum Trotz. „Die ersten Runden sind Krieg“, sagt McLaren-Pilot René Rast dem TV-Sender Pro Sieben: „Keiner will das Rennen anführen.“ Die Saisonrennen sieben und acht der Formel E, am Samstag und Sonntag ausgetragen auf dem stillgelegten Flughafengelände Tempelhof, waren abermals keine Werbung für die Elektroserie. Sie hat sich ein gehöriges Problem geschaffen. Die Bilanz des Samstags liest sich so: 190 Überholmanöver, 23 Führungswechsel, acht verschiedene Führende. Oder in den Worten von WM-Primus Pascal Wehrlein (Porsche): „Es war wieder viel Chaos.“

Sönke Sievers Stellvertretender Ressortleiter für Sport Online. Folgen Ich folge

Seit neun Jahren surrt die Formel E um den Globus. Dass sich Audi, BMW und Mercedes zurückzogen, kostete Strahlkraft, zog ihr aber nicht den Stecker. Zumal sich mit Porsche, Maserati oder Nissan noch immer namhafte Hersteller tummeln in der Elektroserie, die fortwährend um Aufmerksamkeit kämpft. Wer erinnert sich? Als die Reichweite der Stromer anfangs nicht genügte für eine zünftige Wettfahrt, wurde beim Boxenstopp nicht etwa der Schnelllader angestöpselt. Die Piloten mussten stattdessen während des Rennens rechts ranfahren, um in der Box in einen bereitstehenden Boliden mit frischer Batterie zu hüpfen.