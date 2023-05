Aktualisiert am

Dicht gedrängt über die Piste von Oschersleben: Das Interesse der Hersteller an der DTM ist groß. Bild: picture alliance / Eibner-Pressefoto

„Sieh, das Gute liegt so nah“: Deutschlands wichtigste Sportwagenmeisterschaft startete jüngst in Oschersleben durch – vor 35.000 Zuschauern. Im Vorjahr musste es zum Auftakt statt Sachsen-Anhalt noch Algarve sein, doch der neue Besitzer hält es mit Goethe – und von exotischen Ausflugszielen wenig: „Die Fans der DTM sind in Deutschland“, sagt Thomas Voss, Motorsportchef des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC), der F.A.Z.

Sönke Sievers Stellvertretender Ressortleiter für Sport Online.

Den gesamten Tross kostspielig in entfernte Länder zu beordern, um dort vor leeren Rängen zu kreisen, kam für ihn nicht infrage. Sechs von acht Rennwochenenden finden auf heimischen Pisten statt, die beiden Gastspielorte im niederländischen Zandvoort und dem österreichischen Spielberg liegen günstig. So will der Automobilklub den Aufwand kleinhalten, auch finanziell: für die Teams, die Hersteller und sich selbst.