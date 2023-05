„Ich hatte niemanden, der mir gesagt hat, was ich machen muss, um besser zu werden“, erinnert sich Heinrich an die harte Zeit. Bild: Imago

Seinen Vater so zu sehen tat ihm weh. Auch das Geld war weg. Sie mussten erkennen, dass es zwecklos ist. Stundenlang schuftete Harald Heinrich, der in Kürnach bei Würzburg mit Gebrauchtwagen handelt, nach und neben der Arbeit, opferte freie Wochenenden, an der Strecke oder in der Garage, um den Boliden vorzubereiten für das nächste Rennen. So wollte er seinem Sohn Laurin den Motorsport ermöglichen.

Sönke Sievers Stellvertretender Ressortleiter für Sport Online. Folgen Ich folge

Doch mit dem gebrauchten Formel-4-Renner, den der Vater zusammen mit ein paar Werkzeugen für 35.000 Euro gebraucht gekauft hatte, fuhr der damals 15-Jährige hoffnungslos hinterher. „Das war eine harte Schule“, erinnert sich Laurin Heinrich an diese Zeit: „Ich hatte niemanden, der mir gesagt hat, was ich machen muss, um besser zu werden.“ Seine Crew bestand aus seinem Vater und zwei befreundeten Schraubern. „Niemand hatte eine Ahnung, wie wir das Auto einstellen müssen.“

Früh in der Sackgasse

Team Heinrich trat an gegen die großen Player im Formel-Nachwuchs, wie etwa Van Amersfoort Racing, zu deren ehemaligen Piloten der heutige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen zählt, und Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Sein bestes Resultat in der Formel-4-Meisterschaft 2017 blieb ein 14. Platz, noch vor dem Finale in Hockenheim war das Projekt beendet, die erhoffte Rennfahrerkarriere schien früh in der Sackgasse.

Dass er sechs Jahre später, beim Auftakt in die DTM-Saison an diesem Wochenende in Oschersleben, als werksbezahlter Vertragsfahrer in einem Porsche 911 GT 3 R debütieren würde? Dass ein 650.000 Euro teurer Sportwagen auf ihn wartet, mit dem er bloß losfahren muss, weil ein professionelles Team alles vorbereitet hat? Das war, vorsichtig formuliert, nicht zu erwarten.

Nach dem Aus in der Formel 4 konzentrierte Heinrich sich auf die Schule, fuhr zudem virtuell Autorennen am Computer, als sogenannter Simracer. „Das ist zwar nicht das Gleiche, aber es ist ein Ersatz, um aktiv zu bleiben“, erzählt er. Die Pisten in modernen Simulationen sind lasergescannt, auf jede Bodenwelle genau. Die Automodelle entstehen in enger Zusammenarbeit mit den Herstellern, das Reifenmodell, die Physik „alles sehr, sehr nahe dran“, weiß Heinrich. Mit ein bisschen zocken hat das längst nichts mehr zu tun.

Als Gelegenheitsspieler der Simulation iRacing habe er „zunächst viel auf die Mütze bekommen“, doch bald lief es besser als auf der echten Rennstrecke, Heinrich machte von sich reden. Das Formel-1-Team Williams wurde auf den Abiturienten aufmerksam und verpflichtete ihn für seine „E-Sport“-Truppe, sein Traum lebte wieder – wobei er sich längst verboten hatte, zu träumen.

Simracing statt Kartfahren

Dann, Ende 2018, lernt Heinrich am Hockenheimring einen passionierten Rennfahrer kennen, der begeistert ist von dem jungen Burschen. Er stellt Heinrich einen alten 911er Cup zur Verfügung, mit dem er gegen ältere Hobbypiloten antritt. Die Heinrichs knüpfen Kontakte, lernen Unterstützer kennen, „die das nötige Kleingeld haben.“ Laurin Heinrichs Aufstieg beginnt.

Die Amateurserie gewinnt er auf Anhieb. Ein Jahr darauf ist er Profi-Rennfahrer, startet im international besetzten Porsche Carrera Cup, wieder ein Jahr später zusätzlich im Supercup, dem wichtigsten Markenpokal des Herstellers. In seiner Debütsaison wird er Vierter, 2022 dann Dritter, parallel gewinnt er den Carrera-Cup. Porsche fördert ihn, nachdem er einen internationalen Entscheid gewinnt, heute, mit 21 Jahren, ist er bezahlter Vertragsfahrer und startet für das Team des zweimaligen Le-Mans-Siegers Timo Bernhard in der DTM.

Heinrich glaubt, dass Simracing das Kartfahren als Einstieg in den Motorsport ersetzen kann, vor allem weil der Sport immer teurer werde. Sein Profi-Equipment ist mit 8000 Euro vergleichsweise günstig, umfasst drei 27-Zoll-Monitore und einen leistungsstarken Computer, dazu kommen ein echter Rennsitz nebst Lenkrad – und schnelles Internet. Plus die Kosten für iRacing, das über ein Abomodell funktioniert und derzeit 110 Dollar (102 Euro) im Jahr kostet.

Allein mit Simracing gehe es aber nicht, gibt Heinrich zu bedenken: „Dass dich jemand verpflichtet, weil er sagt ‚Der ist im Simulator gut, der ist hundertprozentig auch in echt gut’, ist unwahrscheinlich.“ Dafür koste der Motorsport zu viel Geld, das werde niemand riskieren. Doch könne man sich ins Gespräch bringen, denn die Branche beobachte die Simracer genau.

Obwohl Laurin Heinrich dieses Jahr etwa 30 Wochenenden auf Rennstrecken rund um den Globus verbringt, ist er noch immer erfolgreicher Simracer, jüngst wurde er Zweiter bei den virtuellen 24 Stunden von Le Mans.

Mehr zum Thema 1/

Seine Leidenschaft teilt er mit seinem diesjährigen DTM-Teamkollegen: Er und Ayhancan Güven lieferten sich einst hitzige Duelle am Computer, böse Textnachrichten inklusive – alles längst vergessen. Und bei Vater Harald im Autohaus, erzählt Laurin Heinrich und lacht, bögen sich inzwischen die Regalböden durch, unter der Last der vielen Pokale, die der Junior inzwischen eingefahren hat.