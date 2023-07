Am deutlichsten wurde Lance Stroll: „Wir spielen mit dem Feuer“, sagte der Formel-1-Pilot von Aston Martin am Rande des Großen Preises von Österreich. Er sprach am Samstagabend über das, was wenige Stunden zuvor in den belgischen Ardennen geschehen war. „Diese Kurve muss verändert werden, in ein paar Wochen fahren wir auch dort.“

Beim zweiten Rennen der Formel-Regional-Europameisterschaft (FRECA) in Spa-Francorchamps, war es am Samstagmittag auf regennasser Fahrbahn zu einer fatalen Massenkarambolage gekommen. Dabei starb Dilano van’t Hoff, ein 18 Jahre alter Nachwuchspilot aus den Niederlanden. Die FRECA informierte drei Stunden nach Rennende über van’t Hoffs Tod.

„Das ist eine blinde Kurve“

„Wir sind am Boden zerstört“, teilte sein Team MP Motorsport mit und beklagte den Verlust „eines unserer größten niederländischen Talente“. Ein weiterer Fahrer, der 18-jährige Ire Adam Fitzgerald, erlitt mehrere Knochenbrüche. Er kam ins Krankenhaus, befinde sich jedoch in stabilem Zustand, wie sein Rennstall RPM mitteilte. Der Unfall hatte sich in der letzten Runde des Rennens ereignet, das daraufhin abgebrochen wurde.

Der Crash erinnerte die Branche unweigerlich an die tödliche Kollision, bei der im August 2019 der 22 Jahre alte Franzose Anthoine Hubert in der Formel 2 auf ähnliche Weise gestorben war. Ebenfalls in Spa, ebenfalls ausgangs der Raidillon-Kurve, wenngleich auf trockener Piste. „Selbst wenn es trocken ist: Das ist eine blinde Kurve“, sagte Lance Stroll, der mit der Formel 1 am letzten Juli-Wochenende in den Ardennen kreist.

Wegen der Steigung sehen die Piloten den Ausgang nicht, wenn sie in die Passage hineinfahren. Nicht zuletzt wegen dieser ultraschnellen Kombination gilt die Piste von Spa als besonders anspruchsvoll. Und als besonders gefährlich. „Wenn du in die Barriere krachst, zurück auf die Strecke schlitterst, und dann kommt jemand und trifft dich mit Tempo 300: Dann bist du erledigt.“ Alpine-Pilot Pierre Gasly pflichtete Stroll bei: „Das hätte nicht passieren dürfen. Ich hoffe, diejenigen, die für die Sicherheit verantwortlich sind, unternehmen jetzt etwas.“

Der Franzose Gasly war mit dem 2019 verstorbenen Hubert befreundet. Andere Formel-1-Piloten äußerten sich zurückhaltender, etwa Strolls Teamkollege Fernando Alonso. „Ich weiß nicht, ob es ein spezifisches Problem von Spa ist“, sagte der zweimalige Champion. Ihm gab die Witterung mehr zu denken: „Das größte Problem sind die schlechten Sichtverhältnisse.“ Ein solcher Unfall, sagte Alonso, könne bei diesen Bedingungen auch anderswo passieren. In die gleiche Kerbe schlug Max Verstappen: „Es ist einfach, den Unfall der Strecke zuzuschreiben“, sagte der Weltmeister.

„Dann passieren solche Unfälle“

Auch er haderte mit dem Regenwetter. Und damit, dass das FRECA-Rennen in Spa nach einer Safety-Car-Phase überhaupt noch mal freigegeben worden war. „Man weiß doch“, sagte Verstappen und ärgerte sich, „dass man bei einem Neustart mit so viel Wasser und Gischt überhaupt nichts sieht.“ Außerdem würden die Piloten so dazu verleitet, zu viel zu riskieren: „Wer hinten fährt, hat nichts zu verlieren, hält voll rein, und dann passieren solche Unfälle.“

Die Formel 1 sucht seit Längerem nach Wegen, die Menge des aufspritzenden Wassers im Regen zu reduzieren. Wegen der freistehenden Räder, wie sie Formel-Fahrzeugen zu eigen sind, ist das jedoch kompliziert. Die Rennställe McLaren und Mercedes werden beim Großen Preis von Großbritannien in der kommenden Woche erstmals Radkästen testen, die künftig bei Regen montiert werden sollen, um das Problem zu lindern.

Etliche Fahrer, Rennställe und auch Formel-1-Chef Stefano Domenicali kondolierten in Spielberg van’t Hoffs Familie. Vor dem Rennen am Sonntag wollte die Formel 1 des Verstorbenen mit einer Schweigeminute gedenken.