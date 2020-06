Zanardi in künstlichem Koma : Kampf um das Leben

Der frühere Rennfahrer und Paralympics-Sieger Zanardi hatte sich mit seinem Handbike überschlagen und war seitlich in einen Lkw gekracht. Der Fahrer des Lastwagens ist am Boden zerstört.

Alessandro Zanardi kämpft weiterhin um sein Leben. Der frühere Formel-1-Pilot, zweimalige Meister der nordamerikanischen Cart-Serie und viermalige Paralympics-Sieger im Handbike, wird nach einer dreistündigen Operation im Universitätskrankenhaus von Siena in der Toskana am Freitag im künstlichen Koma intensivmedizinisch versorgt.

Die gesundheitlichen Prognosen nach Zanardis schwerem Unfall auf einer Landstraße am Freitag sind weiter zurückhaltend. Die Azienda Ospedaliera Universitaria Senese teilte am Sonntagmittag mit, eine plötzliche Verschlechterung sei weiterhin nicht auszuschließen. Dennoch gaben sich die Ärzte vorsichtig optimistisch. „Im Vergleich dazu, wie er in die Notaufnahme kam, hat sich sein Zustand wirklich verändert – und das gibt uns viel Hoffnung“, sagte Sabino Scoletta, Leiter der Intensivstation. Zanardi sei ein großartiger Athlet, der es schon einmal geschafft habe: „Deshalb hoffen wir, dass es auch in dieser herausfordernden Situation geschehen kann.“

Der behandelnde Arzt Giuseppe Oliveri hatte am Samstag mitgeteilt, Zanardi, der bei einem Unfall bei einem Rennen der ChampCar-Serie auf dem Lausitzring im Mai 2001 beide Beine verloren hatte, habe bei dem Unglück am Freitag ein schweres Kopf- und Gesichtstrauma mit Verletzungen an einem Auge erlitten. Auch Hirnschäden könnten nicht ausgeschlossen werden.

Mehr zum Thema 1/

Zanardi, 53 Jahre alt und seit 2009 erfolgreicher Handbiker, hatte sich am Freitag auf der Strada Provinciale 146 zwischen Pienza und San Quirico d‘Orcia mit seinem Handbike überschlagen und war seitlich in einen Lkw gekracht. Der Fahrer des Lastwagens habe nichts falsch gemacht, wird Mario Valentini, Trainer des italienischen Para-Radsportteams, in italienischen Medien zitiert: „Alessandro hat einen Fehler gemacht.“

Der Zeitung „La Repubblica“ sagte der LKW-Fahrer: „Ich sah ihn, er wich aus und fiel. Es schien, als hätte er die Kontrolle über sein Handbike verloren.“ In einer engen Kurve sei kein Platz gewesen, er habe nur einen Frontalzusammenstoß verhindern können. Er sei am Boden zerstört, sagte der Mann.

Unterdessen haben viele Menschen Anteil genommen und Zanardi beste Genesungswünsche übermittelt. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte bereits am Freitag auf Twitter geschrieben: „Du hast nie aufgegeben und mit deiner außergewöhnlichen Stärke Tausende Schwierigkeiten überwunden. Gib nicht auf. Ganz Italien kämpft mit dir.“

Zanardi war im Rahmen eines Staffellaufs unterwegs, den der von ihm gegründete Verein „Obiettivo 3“ austrug. Der Bürgermeister von Pienza, Manolo Garosi, sagte dem Sender „Radio Siena TV“, der Behörde sei keine Veranstaltung gemeldet worden. Angesichts der Corona-Pandemie sind Radrennen in Italien derzeit untersagt. Die gleichwohl ausgetragene Staffelfahrt, die am 12. Juni in Luino am Lago Maggiore nahe der Grenze zur Schweiz begonnen hatte, sollte eine „Botschaft des Neustarts“ vermitteln. Maximal drei Sportler teilten sich eine Etappe, Zanardi sollte an insgesamt vier Tagen auf die Straße gehen. Sein letzter Einsatz war für den 28. Juni geplant, wenn die Veranstaltung, die am Samstag fortgesetzt wurde, im apulischen Santa Maria di Leuca enden soll. Der Verein „Obiettivo 3“ teilte mit, es sei der Wunsch Daniela Zanardis und ihres Sohns Niccolo, dass die Staffelfahrt fortgesetzt werde.