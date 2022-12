ADAC-Pläne für Rennserie : „Herz der DTM schlägt in Deutschland“

Der neue Besitzer will die DTM erhalten und sie neu ausrichten. Die traditionsreiche Rennserie soll künftig das Aushängeschild des ADAC sein. Wie das gelingen soll und was aus dem GT Masters wird.

Der ADAC hat nach der Übernahme der DTM seine Pläne vorgestellt und will sich mit der Rennserie künftig auf den deutschen Markt konzentrieren. Demnach wird es 2023 acht Rennwochenenden geben, von denen sechs in Deutschland stattfinden.

Sönke Sievers Stellvertretender Ressortleiter für Sport Online. Folgen Ich folge

„Das Herz der DTM schlägt in Deutschland“, sagte ADAC-Sportpräsident Gerd Ennser am Donnerstag in München. „Uns war es ein großes Anliegen, kurz nach dem Erwerb der Markenrechte für die Teams eine Planungssicherheit zu schaffen. Wichtig war dabei, dass wir uns auf den Kernmarkt konzentrieren“, so Ennser weiter.

Weil der ADAC die Markenrechte kurzfristig erworben hat, startet die neue Saison erst Ende Mai. Damit sollen die Rennställe genug Zeit haben, ihre Teilnahme zu planen und umzusetzen.

Comeback des Sachsenrings

Zum Auftakt gastiert die DTM in Oschersleben (26.-28. Mai), das Finale findet in Hockenheim statt (20.-22. Oktober). Erstmals seit 2002 kehrt die DTM zudem auf den Sachsenring bei Zwickau zurück. Weitere Stationen sind der Norisring, der Nürburgring und der Lausitzring. Außerhalb Deutschlands kreist sie nur im benachbarten Ausland: in Zandvoort (Niederlande) und in Spielberg (Österreich).

Am klassischen Konzept der Serie ändert sich indes nichts. Auch weiterhin wird es zwei Läufe je Rennwochenende geben, pro Auto ist ein Fahrer vorgesehen. Erhalten bleiben zudem die sogenannten Performance-Boxenstopps, also Servicehalte ohne Mindeststandzeit. Reifenwechsel bleiben verpflichtend. Die Gummis werden künftig von Pirelli geliefert und nicht mehr von Michelin. Die Italiener beliefern auch die Formel 1.

„Wir wollen es nicht überfrachten"

Die Rennen am Samstag und am Sonntag werden weiterhin über eine Stunde ausgetragen. Für die Nivellierung der verschiedenen Fahrzeugkonzepte auf ein gemeinsames Leistungsniveau (balance of performance) zeichnet fortan die SRO Motorsports Group verantwortlich, nicht wie bisher AVL Racetech.

Wie groß das Teilnehmerfeld in der Saison 2023 sein wird, ist derweil noch offen. „Wir wollen es nicht überfrachten", sagte ADAC-Motorsportchef Thomas Voss. „Unsere Idealvorstellung liegt bei 26 Fahrzeugen.“

Alle Rennen sollen im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden, einen konkreten Sender benannte der ADAC am Donnerstag jedoch nicht.

„Für Motorsport-Deutschland die beste Lösung“

Die DTM soll das Motorsport-Aushängeschild des ADAC werden, die „Speerspitze für Profis“, wie Sportpräsident Ennser formulierte. Bislang war das GT Masters das Zugpferd des Automobilklubs, das jedoch mit der DTM konkurrierte: In beiden Serien kommen Fahrzeuge der Klasse GT 3 zum Einsatz, deren Leistungsniveau angeglichen ist. Dieser Konkurrenzkampf habe dauerhaft keinen Sinn gemacht, sagte Motorsportchef Voss.

In diesem Sinne wird das GT Masters umgestaltet: Es heißt künftig DTM Endurance und ist unterhalb der DTM angesiedelt. Die DTM Endurance ist angelehnt an die internationalen Le-Mans-Serien. Dabei fahren GT-3-Fahrzeuge und Prototypen in einem Feld gegeneinander, pro Auto sind dafür zwei Piloten vorgesehen. „Wir haben für Motorsport-Deutschland die beste Lösung gefunden“, so Voss. An sieben von acht Rennwochenenden wird die DTM Endurance ihre Läufe im Rahmenprogramm der DTM austragen.

Die DTM wurde bislang von der Internationale Tourenwagen Rennen GmbH (ITR) vermarktet, deren Chef seit 2017 der ehemalige Formel-1-Pilot Gerhard Berger war. Vergangene Woche wurde dann die Auflösung der ITR bekannt gegeben, das wirtschaftliche Risiko für eine weitere Ausschreibung der DTM sei zu groß geworden, ließ Berger verlauten. Der Österreicher verkaufte die Markenrechte an den ADAC, der die Serie langfristig erhalten will.