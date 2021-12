99 Jahre Motorsport : Beim Boxenstopp an den gedeckten Imbisstisch

Adriano Cimarosti gilt als wandelndes Lexikon der Vollgasbranche. In drei Bänden führt er durch 99 Jahre Motorsport und zeigt, was die Formel 1 im Kern ausmacht. Dazu gibt es auch belustigende Szenen.

Der letzte Formel-1-Lauf der Saison 2021 ist Geschichte, die Fans feiern den 34. Weltmeister. Adriano Cimarosti kennt sie alle und die meisten Champions der letzten 70 Jahre sogar noch persönlich. Der 1937 im Friaul geborene Italiener hat 1961 angefangen, in der Schweizer „Automobil Revue“ über den Motorsport zu schreiben, und tat das bis 2001. „Cima“ gilt als wandelndes Lexikon der Vollgasbranche und Godfather des deutschsprachigen Motorjournalismus, dessen profundes Detailwissen mehrere Fachbücher hervorgebracht hat.

Das jüngste heißt „99 Jahre Motorsport“ und sei all denen ans Herz gelegt, die während der Winterpause gewisse Entzugserscheinungen entwickeln. Das Werk besteht aus drei Bänden. Tatsächlich gibt der inzwischen 84-jährige Zeitzeuge die Historie der internationalen Automobilrennszene nicht nur unterhaltsam wieder, sondern hat sie mit sehr persönlichen Anekdoten angereichert, was ganz neue Einblicke erlaubt. Näher wird man Akteuren wie Juan Manuel Fangio, Jo Siffert oder Ayrton Senna, ihren Triumphen und Tragödien kaum mehr kommen, kurzum: Wer einmal beginnt, möchte gar nicht mehr aufhören zu schmökern.

Cimarosti fängt dabei ganz von vorne an, mit dem allerersten Automobilrennen Paris–Rouen anno 1894 und jenen staubigen 126 Kilometern, die von furchtlosen Piloten und ihren rasenden Kisten in maximal achteinhalb Stunden bewältigt werden wollten. Langstrecken- und Bergrennen zählten ja zu den ersten Veranstaltungen ihrer Art; sie werden ebenso kompakt, kenntnisreich und atmosphärisch beschrieben wie die ab 1906 ausgetragene Targa Florio, die Rallye Monte Carlo und Indy 500 (jeweils seit 1911), das Klausenrennen (1922 bis 1934) oder die 24 Stunden von Le Mans (ab 1923).

Auch den Vorläufer der Formel 1, die Grand-Prix-Europameisterschaft, rekapituliert Cimarosti mit aller Selbstverständlichkeit und in manchmal belustigenden Szenen wie dieser hier: „Beim GP von Belgien und Europa 1925 in Spa-Francorchamps gingen nur sieben Wagen an den Start: drei Alfa Romeo P2 und vier Delage 2 LCV. Bugatti und Sunbeam erklärten Forfait. Die Alfa Romeo erwiesen sich als haushoch überlegen, doch das Publikum gab bei der Passage der Achtzylinder aus Mailand unfreundliche Töne von sich, derweil es bei den Delage applaudierte. Die Delage schieden dann aber einer nach dem andern aus, so dass ab der 29. Runde nur noch die beiden Alfa von Ascari und Campari im Rennen verblieben. Nun kommandierte Chefkonstrukteur Vittorio Jano seine beiden Fahrer zu den Boxen, wo man für sie einen gedeckten Imbisstisch bereitgestellt hatte. Während die P2 betankt und geputzt wurden, tafelten Ascari und Campari seelenruhig. Dann fuhren sie das Rennen zu Ende.“

Nun geht es in diesen 99 Jahren meist rasanter zu, tauchen andere Legenden wie Louis Chiron oder Tazio Nuvolari in Form heroischer Porträts noch einmal sehr lebendig aus der automobilen Ursuppe auf. Viele Fotos stammen aus Cimarostis sagenhaftem Archiv und sind selbst Enthusiasten unbekannt. Das Ganze wird dargeboten in einem bemerkenswert guten Layout, welches den Inhalt bestens unterstützt. Auch längst vergessene Marken oder wegweisende technische Entwicklungen kommen nicht zu kurz. Den größten Teil der 862 Seiten umfassenden Trilogie nimmt derweil die seit 1950 international ausgetragene Formel 1 ein, und weil hier alles hautnah passiert, wird der Leser direkt ins Geschehen hineingezogen und kann es nahezu live verfolgen.

Cimarostis Erzählungen enden mit dem längeren Kapitel „Ab 1994“, inklusive einiger bis heute aktueller Piloten, also über hundert Jahre nach Paris–Rouen. Warum dann der Buchtitel „99 Jahre Motorsport“? „Weil dazwischen ein paar Jahre Krieg lagen“, sagt der Autor. „Die Schnapszahl 99 ist schön außergewöhnlich für eine Chronik.“ Die huldigt einer Ära, in der Automobile noch den Fortschritt verkörperten; sie ist eine Reminiszenz an das Zeitalter der Verbrennungsmotoren und schon deshalb die denkbar beste Retrospektive. Wohin die Formel 1 fährt, wird sich weisen. Was sie im Kern ausmacht, beschreibt Cimarosti wie kein Zweiter: Wer den historischen Motorsport und seine Helden nicht nur erleben, sondern das ganze Faszinosum verstehen will, wird hier fündig – und braucht zu diesem Thema keine anderen Bücher mehr.

Adriano Cimarosti: 99 Jahre Motorsport. Drei Bände im Hardcover mit einem Vorwort von Peter Sauber. 140/324/398 Seiten und ca. 900 Fotos. 190 Euro plus Versandkosten, bestellbar bei Edizione Cimarosti.