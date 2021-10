100 Jahre Avus : Als Berlin raste

Eine Straße in die Zukunft, eine Bühne für Fortschritt und Heldentum – das war die Avus in Berlin. Im Kaiserreich als Automobil-Versuchs-und-Übungsstrecke entworfen, nutzte die Propaganda der Nationalsozialisten sie, um in den Silberpfeilen und deren Piloten ein Bild von technologischer Moderne und jugendlichem Heldentum zu schaffen. Dazu gehörte der Bau einer lebensgefährlichen Steilkurve, die der Volksmund schnell von Nord- in Mordkurve umbenannte. Der Mythos von der schnellsten Rennstrecke der Welt überlebte den Krieg, verwandelte sich nach dem Mauerbau in ein Versprechen von Freiheit – und erstarb vor gut fünfundzwanzig Jahren.

Eine Viertelmillion Autos passieren heute täglich das Autobahndreieck Funkturm. 1921 fanden hier Kraftfahrzeuge an einer aus Holz gezimmerten Mautstelle Zufahrt auf eine schnurgerade Piste ins Nichts. Zehn Kilometer führte sie durch den Grunewald, ohne Abfahrt, ohne Kreuzung. Nach einer Linkskehre etwa dort, wo heute die Autobahnraststätte Grunewald liegt, ging es auf der Gegenfahrbahn zurück – Autofahren als Selbstzweck.