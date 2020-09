Jochen Rindt : Der Rennfahrer

Es ist ein unheimlicher Zufall. Der 5. September fällt 2020 wie vor 50 Jahren auf einen Samstag. Und der letzte Abschnitt der Qualifikation zum Großen Preis Italiens wird ziemlich genau auf 15.45 Uhr Ortszeit fallen. Das ist exakt die Urzeit, an der am 5. September 1970 in Monza Jochen Rindt im Abschlusstraining gestorben ist. Tödliche Unfälle waren vor einem halben Jahrhundert noch eine grausame Gesetzmäßigkeit, doch dieser Unfall hob sich von den vielen anderen Tragödien dieser Zeit ab. Weil er den angehenden Weltmeister traf. Weil Rindt zu einer Art Superheld aufgestiegen war, der in Österreich zum Superstar aufgestiegen war. Weil man den Kettenraucher mit der charakteristischen Nase für unverwundbar hielt, obwohl er in einem Lotus saß.

Doch sein Lotus war der Konkurrenz so überlegen, wie es heute der Mercedes W11 ist. Rindt musste mit diesem Auto nicht mehr ans Limit gehen. Sein einst wilder Fahrstil hatte sich längst geglättet. Rindt fuhr nicht mehr auf Sicht, sondern hatte das große Bild im Blick. Der WM-Titel schien nur noch eine Formalität. Mit 20 Punkten Vorsprung vor Jack Brabham und 26 vor dem stark aufkommenden Ferrari-Fahrer Jacky Ickx hatte er vier Rennen vor Ende der Saison ein beruhigendes Polster.