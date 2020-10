Formel 1 : Das Schumacher-Märchen

Was ist das für eine Geschichte? Wer hat sich das ausgedacht? Die Formel 1, immer schon berüchtigt für grandiose Inszenierungen. An diesem Sonntag (14.10 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1, bei RTL und Sky) könnte Lewis Hamilton den Sieg- und in dieser Saison den Titel-Rekord von Michael Schumacher einstellen. Das war mal ein Ding für die Ewigkeit – sie wird wohl nur 14 Jahre alt. Schumacher-Fans mag der Eindringling Hamilton Schmerzen bereiten. Aber just vor dieser kaum mehr zu verhindernden Geschichtsstunde bekommt die Schumacher-Story ein neues Kapitel. Der Junior platzt mitten hinein. Wie eine wunderbare Drohung, eine Ankündigung, eine Genugtuung. Am Freitag fiel das erste offizielle Formel-1-Training von Mick Schumacher zwar wegen Nebels aus. Er wird in den nächsten Wochen aber wohl eine zweite Chance erhalten bei Alfa Romeo, eine Art Kooperationsteam von Ferrari. Schumacher, 21 Jahre alt, gehört der Ferrari-Akademie an. 2021 soll er in der Formel 1 kreisen. Es wird ernst. Jetzt zieh mal den Gurt fest, Lewis, da kommt wer!

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. F.A.Z.

Das ist der Sohn seines Vaters. Kein Zweifel. Diese Gesichtszüge, wenn er lächelt, den Mund verzieht. Manche rheinische Formulierung klingt wie aus alten Zeiten. Und erst die Gesten. Ganz der Alte. Eine Offenbarung für Nostalgiker. Für die Sehnsüchtigen. Die Deutschen haben dafür Sprichwörter: Wie der Vater, so der Sohn! Oder: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm! Schon blühen die Geschichten von der Wiederholung der Geschichte. Ein Märchen, ein ziemlich rücksichtsloses, falls die Phantasien nicht erfüllt werden sollten: Formel 1, Ferrari, Siege, Titel – ein Hauptgewinn für alle.