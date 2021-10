Mick Schumacher : Ein Leben im Windschatten

Ist es ein Segen oder ein Fluch, dass Mick Schumacher seine Karriere in der Formel 1 im langsamsten Auto des Feldes beginnt? Sein Umfeld sieht es positiv. Der Sohn des siebenmaligen Weltmeisters kann sich in Ruhe auf die große Aufgabe vorbereiten, die bei ihm wegen des berühmten Namens noch ein wenig größer erscheint. Wer in einem Haas unterwegs ist, kämpft in dieser Saison gegen seinen Teamkollegen in der Regel um den vorletzten Platz – das haben inzwischen auch die größten Optimisten verstanden. Und damit sinkt zugleich die Erwartungshaltung an den 22 Jahre alten Deutschen.

Vorerst geht es für ihn um Kleinigkeiten, die am Ende aber eine große Wirkung haben können: den Teamkollegen Nikita Mazepin schlagen, keine Fehler machen und lernen, lernen, lernen. Auch die Pandemie hilft Schumacher, sich möglichst geräuschlos an die Königsklasse des Motorsports zu gewöhnen. In Corona-Zeiten gibt es weniger Fans an den Rennstrecken, weniger Medienanfragen, weniger Aufregung. Das ist gut für einen, der es wie er gewohnt ist, allein schon wegen seiner Herkunft unter dem Mikroskop der Öffentlichkeit zu leben. Etwas, das sich in einer normalen Saison multipliziert hätte.