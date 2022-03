Saisonstart der Formel 1 : Die Stunde der Wahrheit für Mick Schumacher

Wie wird die zweite Saison in der Formel 1? Mick Schumacher vor dem Start in Bahrein. Bild: dpa

Ist das kein Glück? Mick Schumacher ist eigentlich nicht angewiesen auf die Qualität seines Dienstwagens, wenn es um den nächsten Schritt in seiner Formel-1-Karriere geht. Ein kühner Gedanke in einem Techniksport. Und keiner, dem Schumacher Junior das Herz wärmt. Er will gewinnen, wenn nicht Rennen, dann Punkte. Und so schaut er gespannt auf die Stunde der Wahrheit am Samstag, wenn im Qualifikationstraining zum ersten Grand Prix der Formel 1 am Sonntag in Bahrein (16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) jede Karte aufgedeckt wird.

Am Freitag bestätigte das Ergebnis beim Training für das Rennen den Eindruck, mit dem neuen Auto des Teams Haas sei ein Sprung gelungen vom Schluss des Feldes 2021 ins Mittelfeld. Schumacher wurde am Abend nach Sonnenuntergang in der Sakhir-Wüste nicht vom kühlen Wind verweht, sondern landete auf Rang acht in bester Gesellschaft, knapp hinter Sergio Perez im Red Bull, knapp vor dem siebenmaligen Weltmeister im Mercedes, Lewis Hamilton.

Das Resultat ist mit Vorsicht zu genießen, weil nicht deutlich wurde, welches Team mit wieviel Benzin im Tank kreiste, wer pokerte oder unbedingt gut aussehen wollte. Zehn Kilogramm mehr an Bord verlängern die Rundenzeiten je nach Strecke um drei, vier Zehntelsekunden. Die Strategie der vergangenen Saison aber scheint bei Haas aufgegangen.

„Generell ist es sehr positiv“

Das amerikanische Team entwickelte sein Auto nicht weiter, sondern konzentrierte sich auf die Entwicklung des neuen Boliden, auf den Neustart der Formel 1 mit einer radikalen Regelreform. „Wir haben alles beisammen, was uns hoffentlich nach vorne und konstant in die Punkte bringen wird“, sagte Schumacher vor den ersten Runden: „Generell ist es sehr positiv. Wir müssen uns aber darauf konzentrieren, es auch bis zum Ende des Rennens zu schaffen.“ Der neue Motor von Ferrari sei zudem „ein guter Schritt nach vorne, er fühlt sich gut an.“

Selbst wenn Haas ein schöner Sprung gelungen sein sollte, so wird das Auto kaum zum Renner der Saison und Schumacher wohl nur unter besonderen Bedingungen, gepaart mit einem Schuss Zufall und Glück aufs Podium katapultieren. Dennoch könnte der 22 Jahre alte, am Genfer See aufgewachsene Deutsche im zweiten Jahr seiner Formel-1-Karriere stark in den Fokus von Rennställen und Teamchefs rücken. Wenn ihm zwei Dinge gelingen: vor schnelleren Autos ins Ziel zu kommen und den Teamkollegen zu schlagen.

Die erste Aufgabe ließ sich 2021 kaum erfüllen. Der Rückstand des Dienstwagens war zu groß. Der zweiten wurde Schumacher so regelmäßig gerecht, dass seine Dominanz an Wert verlor: Nikita Mazepin war kein besonderer Maßstab. Aber jetzt ist das russische Kapitel Geschichte. Nach dem Überfall von Putins Armee auf die Ukraine trennte sich Haas vom Sponsor Uralkali und Mazepin stante pede.

Die Lücke füllte ein alter Bekannte der Formel 1, Kevin Magnussen: 29 Jahre alt, 119 Starts, bis zu seiner Ausmusterung 2020 vier Jahre bei Haas. „Ich war ein Jahr nicht dabei, aber ich fühle ich wohl“, sagte der Sohn des früheren Formel-1-Piloten Jan Magnussen. Die ersten Testtage in Barcelona vor dem Angriff Putins hatte noch Mazepin wahrgenommen, die zweite Testrunde in Bahrein in der vergangenen Woche begann für Haas wegen Problemen bei der Frachtzustellung mit einem Tag Verspätung.

Magnussen fehlen einige Runden, um sich mit dem neuen Autotyp vollständig vertraut zu machen. Dennoch fuhr er am Freitag auf Rang zehn, eine knapp Zehntelsekunden langsamer als Schumacher. Das ist keine Überraschung. Wenn Fahrer wie Rennstrecken charakterisiert würden, dann müsste man Magnussen als eine Gerade betrachten. Immer ohne Umwege unterwegs. Er nimmt kein Blatt vor den Mund: „Den Tod fürchte ich nicht.“

Die quicklebendigen Gegner aber die Dynamik ihres Kollegen. Weil dessen Geradeaustouren mitunter zu einer unangenehmen Kaltverformung fremder Rennwagen führt. Haas‘ Teamchef Günther Steiner weiß allerdings auch von Betriebsunfällen zu berichten. Magnussen und der damalige Teamkollege Romain Grosjean präsentierten manche Vollkontaktbegegnungen zum Verdruss ihres Chefs.

In Bahrein gab sich der neue alte Pilot als reifer Teamplayer mit einer kleinen Kampfansage: „Es ist wichtig zu verstehen, dass man voneinander profitieren kann, aber gleichzeitig um dieselben Punkte kämpft.“ Steiner scheint die neue Konstellation zu gefallen: „Kevin ist ein harter Racer, für Mick ist das aber gut. Es wird ihm bei seiner Entwicklung helfen.“ Falls er Magnussen regelmäßig schlägt, ob nun weiter hinten oder weiter vorne im Feld: „Ich weiß schon, dass ich performen muss.“