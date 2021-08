Buch von Schumacher-Manager : Ohne den Champion in der Schnapsklasse

Zum 30. Jahrestag nach Michael Schumachers fulminantem Debüt in der Formel 1 erscheint Willi Webers „Auto-Biografie“. Bis heute geht es dem „Visionär“ um Bedeutung – gemessen in Geld.

Zwei Begriffe bilden den Wortstamm dieser Erzählung: Lüge und Gockel. Das wird der Autor kaum bestreiten: Willi Weber, in der Selbstsicht einst „Kellner, Chauffeur, obdachlos, Losverkäufer, Barkeeper, Cognac-Vertreter, Teppichhändler, Oben-ohne-Bar-Betreiber, Gebrauchtwagenhändler, Topmanager“ und, das liest die Nachwelt nun auf dem Cover seines jüngsten Werkes: „Visionär“.

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. Folgen Ich folge

Was fehlt in dieser Vita? Vielleicht der Hinweis auf den Autobiographen Weber? Wer unter den Tapferen den Regensburger über 15 Jahre in der Formel 1 Jahr für Jahr so reden hörte, traut seinen Augen nicht, wenn er die kurzen, flüssigen Sätze über 301 Seiten liest. Mister zwanzig Prozent sprach anders. Wenn er auch das gleiche sagte: „Für mich läufts“, steht auf Seite 21, „trotzdem oder weil mein Leben sogleich mit einer kleinen Lüge beginnt.“ Da spricht das Original in seinem Werk „Benzin im Blut Die Autobiografie eines Visionärs“.

Zeitpunkt kein Zufall

Das Buch muss man nicht lesen. Es kostet einen Abend. Aber Weber ist ja nicht nur „Kellner, Chauffeur, Losverkäufer“ und selbsterklärter Schwindler gewesen, als er frohlockend Weinflaschen mit identischem Inhalt verschiedene Etiketten verpasste und an den Mann brachte. Nach all den prägenden Erlebnissen ist er allein als Manager von Michael Schumacher in bemerkenswerte Erscheinung getreten. Sonst gäbe es diese Sammlung willkürlicher Erinnerungen zwischen zwei Buchdeckeln nicht. Schon gar nicht in diesen Tagen.

Es ist kein Zufall, dass die Publikation pünktlich zum 30. Jahrestag nach Schumachers fulminantem Debüt in der Formel 1, damals in Spa 1991, erscheint. Am Sonntag (15.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) fährt dessen Filius Mick um den Großen Preis von Belgien in den Ardennen. Der Name Schumacher bleibt eine Attraktion.

Eine gute Wahl Sichern Sie sich F+ 3 Monate lang für 1 Euro je Woche und lesen Sie alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Weber, inzwischen 79, kreist weiter um seinen Goldesel, obschon er lange nicht mehr mitfährt. Hat er das letzte Wort einer phantastischen Geschichte? „Es ist mir ein Anliegen zu zeigen, wer dieser Michael Schumacher, mit dem ich zwanzig Jahre meines Lebens in eheähnlichen Verhältnissen verbracht habe, wirklich war.“ So steht es im Klappentext, eine Art Appetizer des ehemaligen Gastronoms.

Also hineingeschaut und festgestellt, was alle Welt weiß: Weber hat Schumacher mit Hilfe von Mercedes-Geld in die Formel 1 bugsiert, hat ihn 1995 findig nach zwei WM-Titeln aus den Klauen von Benetton befreit, und den Weg zu Ferrari geebnet, wo der Kerpener zum Formel-1-Chefpiloten und Weltstar aufstieg. Im Gegenzug erhielt Weber zwanzig Prozent von allem, also viele Millionen.

Merkwürdige Schlampereien des Autors

Dass Schumacher knausrig sein konnte, super ehrgeizig, seine Mechaniker liebte, als Letzter das Fahrerlager verließ und im entscheidenden Moment großzügig sein konnte, mag der Autor als Neuigkeit verkaufen wollen. Aber Weber hat schon in der Einleitung eine Sicherheit eingebaut: „Dies ist kein Michael-Schuhmacher-Buch (sic).“ Ein h zu viel nach zwanzig „eheähnlichen“ Jahren ist verzeihbar. Auch Frank Williams, der seinerzeit schon an den Rollstuhl gefesselte Teamchef des gleichnamigen Rennstalls, wird sich kaum grämen, als McLaren-Fahrer vorgestellt zu werden, so wie David Coulthard vermutlich nur verdutzt sein wird, im Porsche-McLaren Schumacher 1998 in Spa übel ausgebremst zu haben.

Damals hatte der Mercedes-Motor den Porscheantrieb längst ersetzt. Kleine, wenn auch merkwürdige Schlampereien eines Autors mit größtem Anspruch. Weber schreibt vor allem eine Hommage über den „Topmanager“ Weber: bissige, unverschämte Formulierungen über Dritte, durchsetzt mit derben Männerwitzen, Machogehabe und solchen Sätzen zu seinem Bildungsbeflissenheit als Teppichhändler auf dem Weg zur Gründung seines „Imperiums“: „Ich weiß sogar die Namen der gängigen (iranischen/d. Red.) Provinzen: Ghom, Erman, Isfahan, Hamadan. Nicht zu verwechseln mit Ramadan.“ Tusch.