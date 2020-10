Schumacher gegen Hamilton : Das Duell der Giganten der Formel 1

91. In der Formel 1 war das mal eine Zahl, die Bestand hatte. Sie sollte für die Ewigkeit gelten. 91 Grand-Prix-Siege? Unfassbar. 51 für Alain Prost, das erschien schon ungeheuer viel. Aber vierzig mehr? „Für mich war das eine Zahl, von der ich immer dachte, dass sie nie eingestellt wird“, sagte Sebastian Vettel vor eineinhalb Wochen am Nürburgring. Zwischen seiner Einschätzung als 19 Jahre alter Bewunderer von Michael Schumacher und seiner mit etwas Wehmut in der Stimme unterlegten Prognose liegen nur 14 Jahre: „Wir können ziemlich sicher sein, dass Lewis Hamilton sie übertreffen wird.“

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. F.A.Z.

Nicht im Rekordtempo, der Engländer brauchte 14 Rennen (261) mehr bis zur 91, aber mit einer anhaltend enorm hohen Geschwindigkeit. Der Gleichstand in diesen Tagen nach dem Sieg des Engländers beim Großen Preis der Eifel ist vorübergehend. An diesem Sonntag (14.10 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1, bei RTL und Sky) startet er in Portugal, wieder als Favorit. Hamilton führt in der Fahrerwertung mit 69 Punkten vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas. Spätestens Anfang Dezember wird er, wie vor ihm nur Schumacher, zum siebten Mal Weltmeister. Und so hat die unvermeidliche Diskussion an Fahrt aufgenommen: Wer ist der Beste der 70 Jahre alten Formel-1-Geschichte? Und wer ist der Größte?