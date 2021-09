Michael-Schumacher-Doku : Luft zum Atmen

Am Anfang ist das Geräusch. Aus einer für den Menschen weitgehend stummen Welt. Zu hören ist ein Gluckern, ein leises Tiefenrauschen. Das erste Bild zeigt einen Jungen unter Wasser beim Delphin-Schlag, dann einen Mann mit Pressluftflasche auf dem Rücken. Er winkt in die Kamera, schwimmt einer Wasserschildkröte hinterher. An seiner Schulter hält sich ein Mädchen fest, ist verbunden über ein zweites Mundstück, so wie der Junge mit einer Frau: Die Familie Schumacher unter Wasser. Die Eltern wie mit einer Nabelschnur verbunden mit den Kindern. Von ihnen kommt die Luft zum Atmen.

Warum beginnt die Dokumentation über Michael Schumacher, den Rekord-Weltmeister der Formel 1, allzeit umgeben von ohrenbetäubendem Gebrüll der Motoren, dem Geschrei der ständig aufgeregten Formel-1-Szene, in der Stille? Weil es keine lauten Antworten gibt auf die Frage aller Fragen? Wie geht es ihm, dem Mann, der vor 30 Jahren die deutsche Motorsportwelt aufweckte, in Ekstase versetzte, die Gesellschaft ins Fahrerlager lockte, eine Bundesregierung mithilfe der Grünen bewog, einen zweiten Grand Prix in Deutschland zu etablieren? Der in aller Welt wie ein König begrüßt wurde.

Seit bald acht Jahren, seit seinem schweren Ski-Unfall ist nichts mehr von ihm zu sehen, nichts mehr zu hören. Wie in dem seit Mittwoch auf Netflix zu sehenden Film über gut 110 Minuten. Kein Bild, kein Wort. Er taucht ein in sein Leben wie kein anderer Versuch der Annäherung an einen Menschen, dem es gelang, in der größten denkbaren Öffentlichkeit zu bleiben, was er unbedingt wollte: ein Privatmann, ein Familienmensch.

„Michael hat nie Schwäche zeigen wollen“

Es gibt keine direkten Aussagen zu Schumachers Gesundheitszustand. Die Familie unterstützte das Projekt der Filmemacher und Produzenten Hanns-Bruno Kammertöns, Vanessa Nöcker, Michael Welch und Benjamin Seikel, öffnete Türen zu wichtigen Wegbegleitern von Ehemann und Vater. Mutter Corinna, die Kinder Gina-Maria und Mick vereinbarten nur ein Autorisierungsrecht bei der Wiedergabe der Interviews mit ihnen. Aber nichts, erklärten Schumachers Managerin Sabine Kehm und auch die Autoren, sei herausgeschnitten worden. Und so wird dieser Film doch bestimmt von Schlüsselworten wie Stärke, Treue, Zweifel, Geben, Nehmen, Kontrolle, Rücksicht, Verdrängung, Gewinn und Verlust.

Eine aufregende, bewegende Reminiszenz an den Besten seiner Zeit kommt nicht ohne die gewaltigen Bilder aus, die im kollektiven Gedächtnis gespeichert sind. Sie bestimmen aus interessanten, selten gezeigten Perspektiven den Film. Aber diese Karrierebilder stehen im direkten Kontext zu dem, was Schumacher abseits der Strecke, in seiner Burg daheim, ausmachte. Das ließ sich damals, quasi live, nicht so leicht erkennen, weil die von ihm selbst teils forcierte, die wahrgenommene, beschriebene Trennung von Rennfahrer und Mensch, von Schumacher, dem „Computer“, von Schumacher, dem Verdrängungskünstler, eine gute optische Täuschung war. Immer steckte in dem Rennoverall zugleich ein Starker wie ein Zerbrechlicher. Aber wer, wenn nicht Voyeur, wollte und vor allem wer will den „Zusammenbruch einer Führungsfigur“ sehen? Das ist die Kernfrage in einer Welt, in der Menschen bei dem Versuch, Aufmerksamkeit zu erregen, inzwischen ihre Gedärme vorführen. „Michael“, sagt Sabine Kehm, „hat nie Schwäche zeigen wollen.“

„Nicht dass ich wüsste“

Die Dokumentation schwenkt auf die Strecke, nimmt den Zweikampf mit dem großen, scheinbar unantastbaren Ayrton Senna in den Blick. Wie Schumacher gleich zu Beginn seiner Karriere den Chefpiloten allein mit seiner Präsenz gefährdet, wie der Brasilianer sich wehrt, als Platzhirsch von oben herab den Jungen maßregelt. Da ging es um einen Machtkampf, der keine Schwäche verträgt, jedenfalls keine erkennbare. Sie tritt erst abschreckend zutage, als Schumacher Senna weit hinter sich gelassen hat. Als sich die Stärke, alles verdrängen zu können, für Momente in das Gegenteil verkehrt.