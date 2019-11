© AFP

Abu Dhabi als letzte Chance

Finale in der Formel 1. Längst haben Lewis Hamilton und sein Rennstall Mercedes die Titel gewonnen. Aber die Spannung bleibt erhalten. Beim 21. Rennen der Saison in Abu Dhabi an diesem Sonntag (14.10 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1, bei RTL und Sky) bietet sich die letzte Chance, ein paar Millionen Dollar zu gewinnen oder gar die Basis für die Wende zu legen. Wie Fahrer wie Sebastian Vettel (Bild) und Teams in Form sind, lesen Sie hier.